İlk balyoz başkandan

Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu salonunda başlayan yıkım çalışmalarında sembolik olarak duvara ilk balyozu vurarak, yıkımı başlattı

KKTC Cimnastik Federasyonunun yıkılma tehlikesi olan, tavanı su akıtan ve tehlike yaratan salonunun tadilatında yıkım çalışmaları başladı.

Tadilat çalışmaları nedeniyle salondaki eşyalar, Küçük Kaymaklı’daki bir salona geçici olarak taşınırken, antrenmanlar da burada sürdürülüyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu salonda başlayan yıkım çalışmalarında sembolik olarak duvara ilk balyozu vurarak, yıkımı başlattı.

Tadilatta önce çatı değişimi yapılacak. Sonrasında iç mekanın tadilatı, boya sıva işleri, WC yapımı, yönetim kurulu odası, tribünlerin yerleştirilmesi, kantinin yapılması, giriş kısmı ve üst katın zeminin parke ile döşenmesi ve dış yüzeylerin boyanarak tadilat tamamlanacak.

