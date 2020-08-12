banner411
banner69
Offroadçular çamurda dans ettiler
Offroadçular çamurda dans ettiler
23 0
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
23 0
 
79 0
Zarlar Ada anısına atıldı
Zarlar Ada anısına atıldı
24 0
Limasol - Baf sınırında yangın
Limasol - Baf sınırında yangın
31 0
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
289 0
Berkel devam dedi
Berkel devam dedi
157 0
banner460

Teknik direktörlük kursu yapılacak

banner476

Teknik direktörlük kursu yapılacak
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen KTFF Teknik Direktörlük Kursu’nun ikinci aşaması 24 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Teorik ve pratik olarak planlanan KTFF Teknik Direktörlük Kursu’nun ikinci aşamasında Türkiye’den ve ülkemizden eğitimciler kurs verecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.