Teknik direktörlük kursu yapılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen KTFF Teknik Direktörlük Kursu’nun ikinci aşaması 24 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Teorik ve pratik olarak planlanan KTFF Teknik Direktörlük Kursu’nun ikinci aşamasında Türkiye’den ve ülkemizden eğitimciler kurs verecek.

