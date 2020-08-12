Teknik direktörlük kursu yapılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen KTFF Teknik Direktörlük Kursu’nun ikinci aşaması 24 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Teorik ve pratik olarak planlanan KTFF Teknik Direktörlük Kursu’nun ikinci aşamasında Türkiye’den ve ülkemizden eğitimciler kurs verecek.
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