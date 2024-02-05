Basketbol U-14 karması, Aksaray’a hareket etti

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U 14 Bölge Şampiyonası’nda Aksaray Grubu’nda mücadele edecek U 14 Karması bu sabah KKTC’den ayrıldı.

Antrenörlüğünü Tahir Soyer’in yaptığı ve yardımcı olarak da Onat Serin’in yer aldığı karmada 14 oyuncu yer alıyor.

Karmamız yarın başlayacak maçlarda B Grubu’nda yer alıyor.

Takımımız ilk maçını yarın Şehit Kamil Belediyesi ile oynayacak. Grupta karmamız dışında Şehit Kamil Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Adana Doruk Basketbol takımları yer alıyor.

