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Basketbol U-14 karması, Aksaray’a hareket etti

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Basketbol U-14 karması, Aksaray’a hareket etti
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Türkiye Basketbol Federasyonu  tarafından düzenlenen U 14 Bölge Şampiyonası’nda Aksaray Grubu’nda mücadele edecek U 14 Karması bu sabah KKTC’den ayrıldı.
Antrenörlüğünü Tahir Soyer’in yaptığı ve yardımcı olarak da Onat Serin’in yer aldığı karmada 14 oyuncu yer alıyor.
Karmamız yarın başlayacak maçlarda B Grubu’nda yer alıyor.
Takımımız ilk maçını yarın Şehit Kamil Belediyesi ile oynayacak. Grupta karmamız dışında Şehit Kamil Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Adana Doruk Basketbol takımları yer alıyor.
 
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