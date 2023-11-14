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Gürcafer, KKTC'nin 40. yaşını kutladı

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Gürcafer, KKTC'nin 40. yaşını kutladı
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, kuruluş yıldönümünü kutladı.
Gürcafer, KKTC’nin, kurulduğu 15 Kasım 1983 yılından beridir, birçok kriz atlattığını ancak bu süreçte devlet olabilmenin zeminini oluşturan birçok alanda da gelişme kaydettiğini belirti. 
Gürcafer, “KKTC’nin güçlü bir yapıya kavuşturulması Kıbrıs Türkünün bu topraklardaki varlığının kökleşmesine katkı koyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutlarım” dedi
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