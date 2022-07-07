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Zeytin ağaçları SOS veriyor

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Zeytin ağaçları SOS veriyor
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğa ve çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin simgesi olan zeytin ağaçlarının bu yıl bazı bölgelerde kurumaya yüz tuttuğunu dile getirerek bunun sebebini araştırdıklarını kaydettiler.
Özellikle Nisan ayında çiçeklerini açarak gelin gibi süslenen ve bol verim alınacağı düşüncesi yaratan zeytin ağaçlarının bugünlerde kuruma tehdidiyle karşı kaşıya olduklarını söyleyen çevreci vatandaşlarımız, “Bazı bölgelerde daha çok görülen önce yaprakların sararması ve sonrasında ise dal dal kurumanın sebebi acaba ağaçların gövdesini kemiren bir böcek veya kurt mu?” diye sorguladılar.
Ancak susuzluğunda bu ağaçların kurumasında büyük etken olduğunu belirten vatandaşlarımız, kış aylarında yeterli yağmur suyu almamalarının da kurumalarına neden olduğunu dile getirdiler.
 
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