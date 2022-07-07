Belediye eliyle anayol kenarı çöplük alanı oluyor

Yıldırım-Atlılar köyü arasında bulunan anayolun kenarı göz göre göre çöplük alanına dönüştürüldü



Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gazimağusa bölgesi köylerinden Sandallar köyü sakini bazı vatandaşlarımız, Yıldırım-Atlılar köyü arasında bulunan anayolun kenarının göz göre göre çöplük alanına dönüştürüldüğünü ifade ederek bu konudaki sitemlerini aktardılar.

Bu bölgede 1974 öncesi kazılmış havara toprak çukurları bulunduğunu ve buralara zaman zaman zaman bazı kişilerin molozları attığını aktaran vatandaşlarımız, ancak son 1 yıldan bu yana bu çukurların önünde kalan ve anayola uzanan toprak alanın çöp ve molozlarla dolduğunu söylediler.

Bunda en büyük sebebin ise Yeni Boğaziçi Belediyesi olduğunu zira belediyenin birçok moloz taşıyan kamyonun buraya boşalttığını iddia eden vatandaşlarımız “Fotoğrafta da gördüğünüz gibi burada görülen kamyon belediyeye ait bir kamyondur. Tüm uyarılarımıza rağmen buraları çöplüğe döndü. Bu çöplük alanından yola uçan naylonlar, poşetler ve zaman zaman buraya gelen köpekler sürücüler için büyük tehlike arz etmekte” diye konuştular.

