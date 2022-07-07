banner762
banner815
Zeytin ağaçları SOS veriyor
Zeytin ağaçları SOS veriyor
11 0
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
17 0
 
“Bu nasıl bir vicdan?”
“Bu nasıl bir vicdan?”
32 0
“Size hakkımı helal etmiyorum!”
“Size hakkımı helal etmiyorum!”
30 0
Kite Surfcüler Arda için buluştu
Kite Surfcüler Arda için buluştu
18 0
Doğan çalışmalara başladı
Doğan çalışmalara başladı
42 0
Pera Mackenzie kapılarını açtı
Pera Mackenzie kapılarını açtı
39 0
banner797

Belediye eliyle anayol kenarı çöplük alanı oluyor

banner476

Yıldırım-Atlılar köyü arasında bulunan anayolun kenarı göz göre göre çöplük alanına dönüştürüldü

banner825
Belediye eliyle anayol kenarı çöplük alanı oluyor
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gazimağusa bölgesi köylerinden Sandallar köyü sakini bazı vatandaşlarımız, Yıldırım-Atlılar köyü arasında bulunan anayolun kenarının göz göre göre çöplük alanına dönüştürüldüğünü ifade ederek bu konudaki sitemlerini aktardılar.
Bu bölgede 1974 öncesi kazılmış havara toprak çukurları bulunduğunu ve buralara zaman zaman zaman bazı kişilerin molozları attığını aktaran vatandaşlarımız, ancak son 1 yıldan bu yana bu çukurların önünde kalan ve anayola uzanan toprak alanın çöp ve molozlarla dolduğunu söylediler.
Bunda en büyük sebebin ise Yeni Boğaziçi Belediyesi olduğunu zira belediyenin birçok moloz taşıyan kamyonun buraya boşalttığını iddia eden vatandaşlarımız “Fotoğrafta da gördüğünüz gibi burada görülen kamyon belediyeye ait bir kamyondur. Tüm uyarılarımıza rağmen buraları çöplüğe döndü. Bu çöplük alanından yola uçan naylonlar, poşetler ve zaman zaman buraya gelen köpekler sürücüler için büyük tehlike arz etmekte” diye konuştular.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.