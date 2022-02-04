ABD Başkanı Biden, İŞİD terör örgütünün şu anki lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin dün gece ABD Özel Harekat kuvvetleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

ABD dün gece Türkiye - Suriye sınırındaki İdlib bölgesinde operasyon yapmıştı. IDLIB Tr'nin koruduğu gözetiminde olan ve Selefi ISID El Nusra gibi örgütlerin militanlarının aileleriyle birlikte kaldıkları iddia edilen bir bölge!!!Neymiş bu olaydan çıkarılması gereken sonuc; iddia değil somut gerçekmiş!

(Bala Kayadelen)



Herkesin herşeyi bildiği bir ortamda, gerçekten birşeyler bilenlerin doğru üretim yapması olanaksız! Mücadele etmenin ne anlamı var deyesi gelir insanın!

(Alev Şensoy)



Fasıl 154 Ceza Yasasının, "Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Suçlar" başlıklı üçüncü bölümünün 105 A maddesi,

"görevinin gereklerini yerine getirmeyi ihmal etmek veya görevinin gereklerini yerine getirmekte gecikmek suretiyle başkalarının haklarını haleldar eden..." diye devam ediyor ve bu fiillerin suç olduğunu düzenliyor.

Polis umarım sadece bakımevi işletmecileri aleyhine değil, üç maymunu oynayan devlet idarecileri ile ilgili de bir adım atar. Amaç birilerini hedef tahtasına yerleştirip vicdan rahatlatmak olmamalıdır. Eğer bundan sonra benzer manzaralar ile karşılaşmak istemiyorsak, sorunu kökünden kurutmak gerekiyor.

(Aslı Murat)



Akaryakıt, elektrik ya da tüp gazdaki fiyat artışları olağandır, çünkü, dünya piyasasına meydan okuma şansınız bir yere kadardır.

Siyasete dair sorun ‘zamlar’ değil, etiktir!

“Tüpgaza zam gelmeyecek” demek seçim döneminde ya da “perşembeye benzin ucuzlayacak…”

İnsanları aptal yerine koymaktır siyasi sefalet…

(Cenk Mutluyakalı)



Tüp Gaz toplamda 50 TL zamlandı. Hem de bir ay içerisinde. Dün yapılan 20 TL aslında dün sabah işaretlerini vermişti. Programda anlatmıştık. Biri gaz getirmez, obiri tüp doldurmaz. Akşama da “lak” 20 TL birden zam. Dolar mı yükseldi?

Aslında sadece gaz zammının değil, tüm zamların nedeni basit. Maliyetler arttı. Şubat- Mart gibi zamların yoğunluğunu daha da hissedeceğiz. Özel sektörde maaşlar da, döviz artında kiralar da, asgari ücrete bağlı ödenen vergiler de arttı. Karşılığı zam işte

Ki daha bu bir şey değil. Düşünün ki, siz hanenize ayda, 2 ayda bir 2- 3 tüp alıyorsunuz. Şubat biter, ısınma için de tüp almazsınız, bir tane ocakta takılı kalır. Ya, dökme gaz ile iş yapan işletmeler? Özellikle Restaurantlar? Aynı anda bu kadar yükün altından nasıl kalkacaklar?

Tüp gaza 20 TL zam diyoruz ama, esas zam, temel tüketim maddelerinde, süt ürünlerinde, ilaçlarda. Devletin düzenli fiyatını açıkladığı ürünlere bakıyoruz ama, iğneden ipliğe, iğneye de ipliğe de, sebzeye, meyveye, temizlik ürünlerine, tamamına zam yağmuru devam ediyor

Bu kısır döngü devam ettiği sürece, dar gelirli, daha da fakir olmaya, devletten vergi kaçırmayan daha da çok vergi ödemeye devam edecek. Tek derdi maaş ödemek olan ve bunun için hiçbir sektörü, özel sektör çalışanını, emekçiyi düşünmeyen bir kamu yapısı…

Şimdi işsizlik de başlayacak. Göreceksiniz, işçi durdurmalar da peşi sıra gelecek. Bu kaçınılmaz bir son. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz ama, güçlü bir kamu, tüm sektörlere eşit davranmazsa, yaşayacaklarımız da budur

(Hüseyin Ekmekçi)



