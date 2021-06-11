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Yerli dondurmamızı destekleyelim

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizin yerli ürünlerinden olan Koop-Süt ürünü Frosty dondurmalarının kalitesi ve az şeker miktarıyla tüketicinin gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir ürün olduğunu belirterek görüşlerini bizlerle paylaştı.

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Yerli dondurmamızı destekleyelim
 
Vatandaşımız “Türkiye’de glikoz fruktoz şeker kullanma kotası 2.5’dan 5’e çıkarıldı, ucuz olsun diye sağlığımızı bozacak kararlar alıyorlar. Sürekli, görseldeki marka Kooperatifin ürünü Frosty marka dondurmanın içeriğine baktım, Türkiye’deki, A…’nın içeriğiyle karşılaştırınca organik kaldı diyebilirim” dedi.
Her markette Frosty’yi bulmanın zor olduğunu ifade eden vatandaşımız eskiden ürün çeşitliliği varken şimdi tek bir ürünü kaldığını belirtti. Vatandaşımız “Türkiye’de üretilen A… markasının zehir saçan dondurmayla alakası olmayan dondurmalarını çocuklarımıza yedirmektense yerli ürünü tercih edelim” diyerek Desteğimizle ürün çeşitliliği artırılıp her yerde ulaşılabilir bir ürün haline gelmesini umut ettiğini sözlerine ekledi.
 
 
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