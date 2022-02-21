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Yeni Meclis Başkanı kim olacak?

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Yeni Meclis Başkanının kim olacağı vatandaşlar arasında merak konusu

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Yeni Meclis Başkanı kim olacak?

 
Ayaklı Gazete’ye siyasi kulislerden ulaşan haberlere göre, Cumhuriyet Meclisi bugün yeni dönemin ilk toplantısını Meclis Başkanlığı ve katiplerin seçimi için yapacak. Ancak bu seçim için siyasi kulislerin oldukça hareketli olduğu bize ulaşan bilgiler arasında.
Bize ulaşan bilgilere göre, Meclis Başkanlığı için UBP milletvekili Zorlu Töre ve Ünal Üstel’in parti içinde yarış halinde oldukları gelen bilgiler arasında bulunuyor. Bu arada Resmiye Canaltay’ın eğer bakanlık almaması halinde Meclis Başkanlığı’na talip olduğu da siyasi kulislerden bize gelen haberler arasında.
Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin de kendi adayını çıkaracağı bize ulaşan bilgiler arasında yer alırken, Teberrüken Uluçay’ın Meclis başkanlığı için isminin konuşulduğu belirtilmekte.
UBP’de yaşanan gerek Bakanlık gerekse Meclis Başkanlığı geriliminin parti tabanının da dikkatini çektiği ve bu konuda tartışmaların büyüdüğü gelen bilgiler arasında…
 
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