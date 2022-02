Elektrikte tarifenin değiştirilmesine dogrusu ben de karşıyım.. bu ekonomik darbogazda KIBTEK te yenilen hurmaların acı reçetesini vatandaşa odetme çabasından ziyade bisey de değildir..Vatandasin özne olmadığı bir sistemde yine soruyor ve soyluyorum;vatandaş sizin cari açık kapatma aracınız mi?!!Biz evde 2 kişiyiz annem ve ben..elbette dikkat ediyoruz zaten savurganlık yapacak zaman da değil.. Saatine gore çamaşır makinesi bulaşık makinesi vs calistiriyorduk..Bizi de bozmuyordu dogrusu ben zaten geç saatlere kadar ayakta olduğum için çamaşırımı yıkıyor seriyor ve sonra uyuyordum..Simdi faturaların maktu ücreti sürpriz yumurta malum resmi gazetede yayınlanan belgede o kısım boş bırakılmış artik şansımıza bakalım ne kadar bir meblağ yazacaklar, göreceğiz!!Yaklaşık %60,70 ilk etapta düşünülen zam oranı deniyor..Ama yine söylüyorum 'ilk etapta!Bir de olayı yumuşatmak için kw kullanım vs cok kullanan cok ödeyecek az kullanan az ödeyecek diyorlar ki acayip mutmain oldum diyeyim!!!

(Bala Kayadelen)



Son Çekoslovakya Başkanı edebiyatçı Vaclav Havel 1978 yılında, sona yaklaşmış post totaliter rejimlere karşı yazdığı "Güçsüzlerin gücü" adlı çalışmasında, Tahakkümün zamanla inandırıcılığını yitirdiğini ve hiyerarşide aşağı indikçe İdeolojik aygıtların körleştiğini ve dayatılan iktidar ritüellerinin sırf "iş ola" yapıldığını ve insanların günlük hayatta karşılaştıkları bu tür ritüellere direk karşı çıkmasalar bile etkisi altında kalmadıklarını, hatta dalga geçtiklerini yazar. "İş ola" törenler, "iş ola" merasimler, "iş ola" yapılan çalıştaylar, yapısal bir körlükle gerçekleştirilen eksersizlere dönüştüklerini ve esasında hegemonyanın artık bitmek üzere olduğunun göstergesi olduklarını, en azından "iktidarın" bitmek üzere olduğunu müjdelediklerini iddia eder. Geçenlerde yapılmış "aile" çalıştayının da artık sonuna gelmiş bir iktidarın sallapati bir çabası olduğuna inanıyorum. Buradaki AKP işbirlikçileri tarafından sırf sonuna gelmiş ama hala finansal desteğine ihtiyaç duydukları Ankara'daki iktidara yağcılık yapmak için, kendilerinin çalıp oynadığı "iş ola" yapılmış bir eksersizdi yaptıkları. Beklenilenin aksine ters tepen inandırıcılıktan uzak "mış" gibi yapan bir faaliyet.

(Mete Hatay)



Kuzey çevre yolu açıldıktan sonra birçok tehlikeyi ve kazaları da beraberinde getirdi. Yolun kullanımı çok güzel. Sorun; yolu kullanan sürücülerde. Yolun New jersilerle ortadan bölünmüş olması, yolu kullanan içkili ve genç sürücülerin yarış pisti olarak kullanmasının getirdiği kazalar çok ciddi olarak gündeme gelmeye başladı. Yolun aydınlanmış yani ışıklandırılmış olmadığını bilmeyen yoktur. Bu yolda gece ve gündüz ayni kazaların olması, sadece sürücülerin hatasıdır.

(Alkan Baykent)



Şimdi UBP’de lazım herkes bakan olsun? Bakan olmayınca öleceğini zannedenler var sanırım.

Kimler geldi, kimler geçti, çivi bile çakmadan.

Çivi bile çakmayacaksın, çakma niyetin de olmayacak ama makam da lazım olsun?

Sebep?

Düşünün, “Reis”, “Patron”, “Boss” gibi tanımlamalarla anılıyor bir çoğu.

Vekil oldunuz, yetmez?

Yarından itibaren bu krizlerle geçecek ömrümüzün bir kısmı.

Demedi demeyin.

Hani “önce ülkem, sonra partim, en son ben” diyenler….

Şimdi makam sırası geldi ya…

Ben ben da gene ben.

E Usandık.

(Hüseyin Ekmekçi)



Bir kez daha umutlandım; bu ülkeyi nitelikli sanat aydınlatacak, sanatçılar ve radikaller, estetik ve yaratıcı bir ruhla sorgulamayı ve başkaldırmayı bilenler…

Sıradanlıklar ve yüzsüzlükler sarmalından şiirle, edebiyatla, sinemayla, tiyatroyla, heykelle, sözle, müzikle, sanat ve felsefeyle çıkacağız.

Mısırlızade Sineması ‘LefkoşadaSahne’ olarak yeniden açıldı, yeni ve yetkin bir tiyatro olarak Çekirdek Kadro seyircisi ile buluştu.

Harikaydı!

(Cenk Mutluyakalı)