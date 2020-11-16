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Tam bir trafik canavarı

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Tam bir trafik canavarı
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Lefkoşa-Mağusa anayolunda görüntülediği ışıksız van araç ile ilgili düşüncelerini bizlerle paylaşarak sitem etti
Vatandaşımız, “Geçtiğimiz Çarşamba akşamı saat 17:45 hava zifiri karanlık ve fotoğrafta görüldüğü gibi öndeki van arabanın hiçbir ışığı yanmıyor” diyerek, van aracın Mağusa Lefkoşa Anayolu, Aslanköy - Cihangir arasında yolculuk yaptığını belirtti.
Arkadan gelen fark etmese direk arkadan can araca çarpacağını dile getiren vatandaşımız, her gün bu yolu kullanan bir sürücü olarak bu şekilde ışıksız veyahut ışıkları çok zayıf  birçok araçla karşılaştığını belirtti.
“Açıkca tam trafik canavarı bu ve bunun araçları kullananlar. Zira arkadan gelen sürücüler dikkatli olmasa kaza kaçınılmaz” diyen vatandaşımız, polislerin anayollarda da devriye yapması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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