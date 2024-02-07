SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bez bir oyuncağa bakıyor, ağlıyorum.

“Love” yazıyor üzerinde, kardeşine almış, depremden önce…

O korkunç yıkımın ardından enkazdan çıkmış anı olarak.

Hiç tanımadığım o çocuğun gözlerinde kayboluyorum şimdi yeniden...

Bir kentin hatta bir ülkenin sesini, gülüşünü, düşünü yitirdiği o büyük acının üzerinden bir sene geçmiş.

Böylesine ağlıyorsak biz, hâlâ…

O anne babaları, kardeşleri düşünemiyorum dahi…

Tarifsiz ve tanımsız bu sızı dinmiyor…

(Cenk Mutluyakalı)



Yeni İskele, Las Vegas'ın çöldeki gibi çalılıklardan yetişiyor. Ancak yüksek binaların tepelerinin görüş alanına girdiğini gördüğünüzde onun var olduğuna inanabilirsiniz.

Beş yıl önce burası bir köydü. Artık Caesars ve Dream Town gibi isimler taşıyan yüksek binalar, villalar ve apartmanlarla dolu bir şehir.

İnşaatın yoğunluğunu görmek, bu şehrin bu kadar kısa bir sürede nasıl inşa edildiğini açıklamak için bir yol kat ediyor, ama nedenini açıklamıyor. Daha sonra Rusça ve Farsça bir dizi reklam beliriyor. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ın bu karanlık bölgesinde, yaptırım uygulanan ülkelerden ve başka yerlerden gelen yabancılar, Yunanca konuşulan güneydeki kısıtlamaların geçerli olmadığı ve güç durumdaki Türk lirasının çok daha ileri gittiği yeni bir yer buldular.

(Erdinç Tayman)



TÜKENİ YORUM

İklim krizi öncelikle hayvanların neslini tüketiyor.

Çok gitmez iklim krizine neden olanların da nesli tükenecek.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Bugün doğup büyüdüğüm Gazimağusamın yitip giden canlarımız evlatlarımız ile birlikte kalbimizde asla İyileşmeyecek yaraların açıldığı,hiç unutamayacağımız o kapkara gün.Huzur içinde uyusun meleklerimiz, Sevgili Arkadaşlarımız.

(Eralp Şerifoğlu)



6 Şubat… Acıya dair…

Yıkılan Bizdik…

Buz gibi soğuk

Zifiri bir gece,

Deprem değildi Mağusa’yı yıkan, acıydı…

Ayaktaydı evler,

çöken bizdik…

Ayaktaydı Mağusa,

enkaz bizdik.

Buz gibi Soğuktu Adıyaman

Ateşlerde bizdik.

Sessizdi İSİAS,

çığlıklarda bizdik…

Ses veren yoktu…

Ses duyan yoktu…

Uyuyordu çocuklar

Şafak söktüren bizdik….

Pamuk kadar yumuşak,

mis kokulu bedenler…

Kas katı kesilen,

Yangın gibi is kokan, bizdik…

Cennetin bahçesindeyken Şampiyonlar,

O kapıda nöbette bizdik.

6 Şubat’ta,

Adıyaman’da,

Acıyla yıkılan bizdik,

Göçen bizdik,

Ölen bizdik…

(Özdemir Tokel)



Yaralar sarılmadan ne bahar gelir ne de yaz, olmaz bir arada olmadan olmaz. Birlikte olmadan olmaz.

Omuz omuza olmadan olmaz.

(Erkut Mahsucu)

