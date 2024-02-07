Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Şampiyon Melekler Takımı’nı anma törenlerinde dile getirdiğiniz gibi Kıbrıs Türk Halkı onlar için tek yürek oldu. Hem de uzun yıllardır başka hiçbir konuda olmadığı kadar tek yürek…



Sn. Hakan Dinçyürek, artan ilaç fiyatları başta yaşlı ve emekliler olmak üzere kronik hastaları oldukça zorluyormuş. En basit bir ilacın 100 TL’ye satılması vatandaşı çileden çıkarıyor. İlaç konusunda bir denetim olması şart…



Sn. Olgun Amcaoğlu, KTAMS’ın yaptığı araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin Ocak ayı sonu itibariyle açlık sınırı 21 bin TL’ye ulaştı. Acaba enflasyondaki bu gidişat böyle devam ederse açlık sınırı rakamı asgari ücrete 2 ay sonra ulaşır mı?



Sn. Mehmet Nizam, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği olarak Konya Tarım Fuarı’na katılmak isteyen üyelere çağrı yaptınız, ancak bu zamanda 15 bin TL verip fuar gezecek kaç çiftçi bulabilirsiniz?



Sn. Süleyman Uluçay, dün Şampiyon Melekler Takımı için yapılan törende konuşma yaparken adeta boğazınızın düğümlendiğini hissettik. Bir deprem şehidi yakını olarak sizin durumunuzu anlayabiliyoruz. Allah sabırlar versin…



Sn. Hasan Karlıtaş, araştırmacı bir turist rehberi olarak kaleme aldığınız “Ada Kıbrıs ve Yaşanmışlık” isimli kitabınız hayırlısı olsun. Ülke turizmi ve tanıtımına önemli bir katkı koyması dileğiyle…

