SOSYAL MEDYANIN SESİ

İlber Hoca galiba bizim sözde kökenlerimizle ilgili daha önce yaptığı iddiaları gene tekrarlamış. Biraz da muziplik olsun diye. Bizi yine kendi deyimiyle "Toros'lardan gelen kaba Türkmenlere" indirgemiş. Ve bunu Osmanlı belgelerine dayandırarak söylemiş. Belki haddimi aşmış olacağım ama, ben başka tarihçilerin farklı iddiaları olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Bu arada bu iletiyi okuyan, Osmanlı tarihçisi arkadaşlar da katılabilirler bu muhabbete. Evet, bazı çalışmalarda gördüğüm kadarıyla Osmanlı belgeleri daha farklı iddialarda da bulunmuştu. Özellikle müteveffa Roland Jennings, Osmanlı belgelerini detaylı incelemiş ve bugüne kadar gelen diğer bir yanlışı da deşifre etmeyi başarmıştı. Birçok Osmanlı tarihçisi yakın zamanlara kadar bazı belgelere gönderme yaparak fetihin ardından 12,000 ailenin adaya gönderilmesi planlandığının ama bunlardan 8,000'nin Anadolu'dan buraya sürgün fermanıyla taşındığını iddia ederler. Jennings ise bu sayının yanlış okumadan kaynaklandığını iddia eder ve 8000 değil 800 ailenin buraya getirildiğinin kayıtlarda yer aldığını yazar, hatta bu rakamın bile bir kısmının ya adaya gelmediğini ya da geldikten kısa bir sonra Anadolu'ya döndüklerini yazar. Kaynak olarak da 1581 tarihli Mühimme Defterini (nr 14 Hk 51) gösterir. Ünlü Osmanlı tarihçisi Suraiya Faroqhi'nin de bu görüşe katıldığını biliyorum. Bu tabii ki daha sonraki yıllarda adaya Anadolu'dan göç yapılmadığını zinhar göstermez. 17. ve 18. yüzyıllarda çok yoğun aşiret sürgünleriyle ilgili dünya kadar belge vardır arşivlerde, Türkmen ve Kürt aşiretleri. Kölelik yoluyla getirilenler keza. Suç nedeniyle de devamlı bir sürgün yeri olarak kullanıldı Kıbrıs ama adanın ilk yıllarındaki nüfusu daha çok oraya yerleştirilmiş Yeniçeriler (başka diyarlardan hristiyan ailelerden devşirilmiş), çoğu yerli kızlarla evlenmiş askerler, Tımar sahipleri ve tabii ki savaşta taraf değiştirip din değiştirmiş Maronit, İtalyan, Rum veya Arnavutlardan oluştuğu da açıkça belgelerde yer almaktadır.

(Mete Hatay)



Bir hafta önce Sadık Gardiyanoğlu dedi ki;

"Bakanlar Kurulu'nun yarınki gündeminde asgari ücret zammının ardından piyasada etiket fiyatlarının yükselmesi var, sert önlemler alacağız".

Bakanlar Kurulu toplandı, o toplantının üstünden neredeyse bir hafta geçti ama hiçbir karar açıklayamadılar !!!

(Gerçi açıklasalar da en iyi ihtimalle paluze ve köfterle ilgili yaptırım açıklarlardı !!!)

Bu bir haftada ekmek, yumurta, akaryakıt ve elektrikte sert zamlar gördük !!!

Yapamayacakları şeyleri söyleyip sonra da susuyorlar !!!

Yönettiklerini iddia edip yönetemedikleri gibi !!!

(Turgut Alas)



Bir zamanlar ağırlığı 340 gr olan somun ekmek şimdi 170gr olmuş ve habire zamlanıyor çok yakında somun ekmek hamburger ekmeği kadar fiyatı da 30 ₺ olur.

Peki biz uçuyormuyuz?

Aha bakın uzaya bile çıktık!.

Hâla bu yalanların alıcısı varsa bizi kontrolu altında tutan yerde , hepimiz dilencilik fakültesine direkt girmeye hak kazandık demektir.

(Hasan Mullaoğulları)



Kıbrısımız genelde kurak bir ada. Dünkü yağan yağmurlar ne yazık ki hep denize aktı.50 yıldır bu kuzey topraklarda milyon dolarları aşan şatafatlı camiler yerine barajlar yapmak gerçek anlamda insanlığa hizmet olurdu camiler kime hizmet veriyor? İçinizde en hayırlısı insanlara faydalı olan iyilik yapanlardır diyor kitap bir yerinde

(Kubilay Merttuna)

