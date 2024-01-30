Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, bugün BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Cuellar ile ilk görüşmeyi gerçekleştireceksiniz. Herhalde kendisine pozisyonunuzun ne olduğunu açıkça söyleyeceksiniz. Ama liderler arası görüşme kapısı açık kalmalı.
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, Güvercinlik Sanayi Bölgesi için Türkiye’den sanayicilerin gelip yerleşmesi konusunda ülkemiz sanayicilerini endişelendiriyormuş. Özellikle de Yeşil Hat Tüzüğü konusunda bir endişe hakim.
 
Sn. Hüseyin Çavuş, hayvancı vatandaşlarımız, Tarım Bakanlığı olarak yaklaşık 1 ay önce duyurduğunuz küçükbaş hayvancıya hayvan başına günlük 1 kilo hibe yemlik arpa dağıtımı ne zaman yapılacak diye soruyor. Bizden iletmesi.
 
Sn. Mehmet Nizam, çiftçilerin dört gözle beklediği etkili yağmurlar gelmeye başladı. Acaba bu yağmurlar orta Mesarya için ekinlerin gelişmesinde yeterli olur mu?
 
Sn. Hasan Sertoğlu, Futbol Federasyonu olarak sezon başında anlaşmaya vardığınız maç naklen yayın ihalesini kazanan şirket ikinci devre başı itibariyle yayınlara nihayet başlamış. Bu konuda bir de imza töreni yapılacak olması işin ciddiyetini gösteriyor. Hayırlısı olsun.
 
Sn. Fatih Erdoğan, Merkezi Cezaevi Müdürü olarak geçtiğimiz günlerde verdiğiniz bir röportajda Ceza İnfaz Yasası’nın güncellenmesi gerektiğini ifade ederek 1994 yılından beridir bir genel af çıkarılmadığına dikkat çektiniz. Cezaevinin kapasitesini aşması anlaşılan sizleri zorlamaya başladı.
 
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