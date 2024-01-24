SOSYAL MEDYANIN SESİ

22 Ocak 2024 tarihinde Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulunun haberine göre federasyonların bütçeleri belirlendi ve basınla paylaşıldı. Haberde %75 ile %100 arasında federasyonların bütçelerine artış yapıldığı duyuruldu.

Hemen bazı arkadaşlarımız Futbol Federasyonunun en büyük bütçeyi aldığını eleştirdi ve diğer federasyonların bütçeleriyle kıyas yaptı. Ammaaaa 2024 yılı ocak ayı bitiyor ve hala daha faaliyeti olmayan federasyonların fazla pay aldığını unutarak eleştirmediler. Neden?

Çuvaldız,iğne hikayesini unutmamak gerekir.

“Mesele bu değil yeğen” demiş rahmetli Tuncel Kurtiz “EZEL” dizisinde …Aynen de öyle MESELE BU DEĞİL….

Mesele, Spor fonunda toplanan 250 milyon TL’den fazla paranın ne kadar kısmının spora ayrıldığı..

Mesele, ayrılan paranın federasyonlara hangi kriterlerde dağıtıldığı..

Mesele, bütçelerin belirlenmesi için Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyelerinin nasıl bir yol izlediği

Mesele, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir çalışma yapmadan, önceden belirlenmiş listeye imza atıp atmadıkları…

Unutmadan bir de şu var; Genel Yönetim Kurulu, federasyonların belirlenmiş olan yıllık bütçelerine ek olarak içeride ciddi bütçe ayırmış. Ciddi bütçe denilen miktar ne kadar bilen veya soran var mı? Çünkü söyleyen yok.

(Bahadır Ayhan)





AB Parlamentosu'nda bir Kıbrıslı Türk'ün olması bence önemli. Böyle durumlarda bu daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor.

(Mete Hatay)



En yoksullar ödüyor, arka kapıdan onca istihdamı...

- Yine, yenile, sınavsız, duyurusuz, geçiciler alınmış işe.-

"Ev almak hayal" diyen gençler ödüyor.

“Asgari ücretle yaşanmaz” diyen işçiler ödüyor.

“Çalışanıma maaş veremiyorum” diyen işletmeci ödüyor.

“Takatimiz kalmadı” diyen tezgahtar ödüyor, üretici ödüyor, sekreter ödüyor.

Üniversite diplomasını seyre dalıp, onca sene ailesinin ödediği parayı geri alabilme umuduna içerleyen yeni mezunlar ödüyor yandaşlığın faturasını...

Yurdundan göç edenler ödüyor.

Günde 12 saat çalışan ama maaşıyla yalnızca karnını doyuran emekçiler ödüyor.

Onca kiri, talanı, yalanı, utancı size ödetiyorlar!

(Cenk Mutluyakalı)



Aylık %28 Bileşik Faiz, Nerde bu hükümet, Nerede bu Meclis?

KKTC’de halkına hizmet etmeyi, yaşam kalitesini yükseltmek isteyen sayıları bir elin on parmağını geçmeyen vekilleri tenzih ederek söylüyorum, kapağı Meclise atan hele hele hükümette bir koltuk kapan Bananegiller sülalesine mensup Bankaseverler derneğine üye siyasiler dört tambura beş ogga modundan bir türlü çıkamıyor.

Başbakanımız ülkeyi uçuracağını dile getirirken, hükümet ile birlikte yaptıkları/yapmadıkları nedeniyle vatandaşı enerji olarak gökyüzüne, ceset olarak toprağın altına uçuruyor. Cek caklı söylemler devam ederken, bankaları gücendirmemek için bir faiz yasasını bile geçirmekten aciz bir görüntü sergiliyor.

Kredilerde Bileşik Faiz olmayacak söylemlerinin aksine bazı bankalar hala daha 3 aylık değil, aylık bileşik faiz uygulamaya devam ediyor. Muhalefet birçok konuda kabak doğrarken, hükümet atma ve sallama şampiyonu ünvanını egale ediyor.

Uygulanan faizler nedeniyle krediler kar topu gibi büyürken, muhalefet ve hükümetin eğilde geçsin modunda bu durumu seyretmesi tepki çekiyor.

(Taner Ulutaş)

