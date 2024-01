SOSYAL MEDYANIN SESİ

Dağıtılan T izinlerini tek boyutlu incelememek gerek. Bir yandan eşe dosta ücretsiz kıyak var öte taraftan taşımacılık sorununun çözümünü de imkansızlaştıran hamleler bunlar.

Yıllar boyu güney de aynı kafa yapısı ile T izinlerini dağıttı; ta ki reform yapılarak tüm taşımacılık izinlerinin düzgün bir sistem içerisinde evirebilecek bir yapı oluşturulana kadar.

Hali hazırda toplu taşımacılık konusunda daha önce verilen izinlerin yarattığı kaos ortada iken, herkesin neredeyse üzerinde hem fikir olduğu bu işin çözümünün oluşturulacak, bir kooperatif vasıtası ile herkesi sürecin paydaşı haline getirilmesi iken, izinlerin bu şekilde dağıtılması ve konunun “e bize gelince mi fena oldu” gibi bir düzeye inmesi inanın bana bu ülke için bir gram gaile taşınmadığını en net tezahürü.

Olması gereken; ayırılacak olan bütçeye paralel elinde taşımacılık izni bulunan herkesin reform sürecinin parçası olarak, düzenli ve planlı bir ulaşım sistemimin kurulması çalışmalarına katılması.

(Mehmet Harmancı)



Gelin de bunlara güvenin: Cyprus Mail’in yayını Rum ikiyüzlülüğünün ve güvenirsizliğinin yeni bir itirafı olarak gözler önüne serildi…Yapılan itirafçı yayın, halen Roma’da tutuklu bulunan ve 6 Şubat’ta yeniden yargı huzuruna çıkarılacak olan KKTC’li avukat Akan Kürşat hakkında…

Gazete, 2014 yılında Kürşat’ın Güney Kıbrıs Rum Hükümeti’nden yenilenmiş pasaport aldığını, onun ilk pasaportunu ise 2005’te aldığını, ikinci pasaportunu aldığı sırada ise 2007 yılında Rum mallarını kuzeyde satanlarla ilgili arama emrinin çoktan çıkarılmış olduğunu belirtti… Ve gazete, şimdi Güney Kıbrıs’ta bile şu soruların gündemi meşgul ettiğine vurgu yaptı:

“Kürşat'ın 2014 yılında pasaport başvurusunda bulunduğu sırada Cumhuriyet yetkililerinin haklarında tutuklama kararı bulunan kişilerin listelerini ya dikkate almadığı ya da başvurucunun adı ile pasaporttaki ad arasında bağlantı kurmadığı düşünülüyor. Kürşat'ın 2014-2023 yılları arasında tutuklanmaktan nasıl kurtulduğuna dair sorular da devam ediyor…”

Hadi başvurucunun adı ile pasaporttaki ad arasında bağlantı kuramadılar, böylelikle Kürşat’ı es geçtiler… Ya listelerine aldıkları diğer kişiler?... Bunlar vızır vızır Güney’de dolaşırken, Güney Kıbrıs giriş – çıkış limanlarını boyuna kullanırken neden kayıtsız davrandılar?...

Anlaşılmayacak bir durum yok aslında… Sorular sormak da gereksiz… Her şey ayan beyan meydanda: 2007’de aldıkları o tutuklama kararını ve karara ilişkin listeyi uygulamaya koymadılar… Uygulama için eşref saatin gelmesini beklediler… 17 yıl sonra o eşref saat gelince ve de düğmeye basınca, tuzaklarına ilk düşen Akan Kürşat oldu… Önde gelen lokomotifi “inşaat sektörü” olan KKTC’nin ekonomisi ivme kazanınca, bunun yanı sıra KKTC’yi meşru devlet sayan yabacılar yerleşim tercihlerini de kullanarak büyük çapta KKTC’ye akın etmeye başlayınca 17 yıldır dondurucuda tuttukları 2007 numaralı emri yürürlüğe koydular… Yarattıkları korku ve panik atmosferinde KKTC’nin kalkınma sürecine çomak sokmayı tasarlıyorlar… Gelin de bunlara güvenin!... Bakalım sırada Türklere karşı daha ne gizli komploları var bunların!..

(Ahmet Tolgay)





Her kesimden, her bölgeden ve farklı görüşlerden 30 yaşa kadar 242 genç, 31 farklı başlıkta, 8 ayrı komitede, 72 saat tartıştı.

Böylece kapsamlı bir “Gençlik Raporu” ortaya çıktı.

Kıbrıs’ın kuzeyine dayatılan yönetimi onaylamıyor gençler…

Her dört gençten sadece biri seçimlerde verdiği oyun sonuç verdiğine inanıyor.

“En son ilan edilen İlk Evim Kredisi gençlerin mal sahibi olma ihtimalini artırıyor mu” sorusuna “EVET” diyen tek bir genç çıkmadı.

"Devlet beyin göçünü durdurmak için herhangi bir önlem alıyor mu?" diye soruyorlar.

Gençlerin yüzde yüzü HAYIR diyor!

(Cenk Mutluyakalı)