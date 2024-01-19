SOSYAL MEDYANIN SESİ

Deyim yerindeyse, herşeyin sonsuz artış döngüsü içinde olduğu bir dönemdeyiz.

Ücretler artar; artınca çalışan maliyeti artar, doğal olarak raf fiyatı da artar. Böyle olunca da hayat pahalılığı artar. Hayat pahalılığı arttığı için alınan maaş yetmez. Maaşa tekrar zam yapılır. Doğal olarak artan maliyet raf fiyatına yansıtılır ve bu durum sürüp gider.

Çalışarak, artış alarak alım gücünün eridiği bir durum bu.

Hayatı ucuzlatacak, alım gücünü artıracak. Ya da tüm dengeleri olduğu gibi koruyacak bir çalışma, fikir hükümet olduğu söylenenlerde yok.

Ekonomiyle ilgili ciddi bir çalışma, ön görü yok...

Ne var?

Bu ortamda savurulup giden bir halk var. Maaşı arttıkça alım gücü eriyen fakirleşen bir halk var.

(Aral Moral)



Asgari ücrete yapılan artış henüz maaşlara yansımadan, oturduğumuz yerde yine fakirleştik. Zamlı günlerde bugün sırada neler var acaba?

(Ayşe Menekşeli)



KISA NOTLAR :

İnsanlar daha HP almadan fiyatların zamlanması izah edilemez Zaten alınacak HP geçen seneki zamları karşılamak için veriliyor. Zamlar maaşların önünde gidiyor. Burda bir terslik var , affedersiniz biz e.... ler Zam arabasını arkadan iterik.

Şimdi ben Güneyden bir aylık et ihtiyacımı YASAK nedeniyle alamazken, bu artışlar nasıl SERBEST ekonomi olur. Hem yasak, hem serbest. Bu ne ÇELİŞKİ.

İlgili Bakan bu tezatları göremeycek ve bilemeycek noktada ise, o makamı niye işgal eder. ???

Bu bir parti politikası ise, kokular gelir. Normal bir ülkede bu gibi partiler seçim kazanmaz. Toplumsal menfaatleri göz ardı edip, belirli zümrelerin yanında yer almak olmaz.

İran, Pakistan’a füze atmış. Yönünü şaşırdı herhalde. İslam alemi ne halde ! İnsanların Müslüman olması, işkence görmesi ve katledilme sonucunu mu doğrur ?

Adam eşiyle kafe ye gitmiş, kendisi bir Türk kahvesi eşi ise capiçino istemiş. Adam kalkmış kahveyi yapan genci dövmüş. Çünkü kahve üzerinde ,kalp deseni varmış. Gencin eşiyle ilişki kurmak istediğini zannetmiş, kendisine bu kahvelere çeşitli desenler yapıldığı ve o gün, tüm fincanlarda bu desenin olduğu anlatılınca , öfkesi geçip, özür dilemiş.

(Yücel Dolmacı)



1963 işgal ve istilasını inkar edip Canımıza malımıza kast eden Rum Yunan iştahı na dur diyemiyenler Av. Kürşad'ı mı YARGILAYACAK LAR!?

Sebep-sonuç.... BM Ayıkla sın pirincin taşını bakalım!

Bizsiz anayasal bile olmayan KC nin AB de ne işi var bile soramayanlar dan hak, hukuk beklemek ABES değil ise nedir...

(Hasan Nihat Erduran)



DAÜ Yıl Sonu böyle giderse DAK Ve DAİ Gibi Gidecek..Zaten battı..Ya da Çalışanların Maaşları budanacak..Öyle bir Temenni etmiyorum..Bu yolun sonu O Olduğunu Düşünüyorum...

GAHRAMANLAR Nerde..1 Asgari ücretten fazla HP Alanlar nerde..13.Maaşlar nasılsa Ödendi..

Bu Asgari ücretlileri Özelde Çalışanları kim Savunacak

(İsmail Gündost)



Bir söz vardır, bir tekerleme…

“Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan mülk de yalan. Al biraz da sen oyalan…”

Kıbrıslı Rum mallarına yönelik “Avrupa Tutuklama Emri” gündeme gelince…

Bir baktık ki, “Türk Koçanlı Arsa, Arazi Aranıyor” ilanları çoğaldı…

Uluslararası toplumun kabul ettiği çerçevede müzakere masasına dönmedikçe bu çıkmazı aşabilmek çok zor…

Tekerlemelerle olmuyor.

“Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü, iki devletin işbirliği” falan…

“Al biraz da sen oyalan” der gibi…

(Cenk Mutluyakalı)

