Sn. Ersin Tatar, 2023’te olduğu gibi 2024 yılında da herhalde adım adım tüm Türkiye’yi gezerek milli davayı anlatacaksınız. Trabzon ziyaretinizde bol bol Kıbrıslı vatandaşımızı da göreceksiniz herhalde.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart, BM, Kıbrıs sorununa karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunabileceğine inandığını söyledi. Sizce bu şu anki koşullarda mümkün mü?



Sn. Dr. Hakan Dinçyürek, Bakanlığı’nıza bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, maske takma konusunda uyarılarının anlamı ülkede Covid vakalarının tırmanışta olduğunu gösteriyor herhalde.



Sn. Murat Şenkul, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Girne Belediyesi’ne yaptığı ziyarette herhalde size bazı tavsiyelerde ve önerilerde bulundu. Özellikle de trafik için ne önerdi acaba?



Sn. Halil Kasım, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi olarak bölgenizde kötü olan yolları yeniden asfaltlama adına çalışmalara devam ediyormuşsunuz. Son yaptığınız Geçitkale’ye batıdan giriş yoluna yan yol yapmanız çok yerinde olmuş. Kolay gelsin.



Sn. Tufan Erhürman, bölgelere yaptığınız ziyaretlerde halkın size ilgisi oldukça fazlaymış. CTP olarak bir erken seçime gitmek için nasıl bir yol çizeceksiniz merakla bekleniyor.

