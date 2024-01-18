SOSYAL MEDYANIN SESİ

Sadece büyük marketler bütün işleri çalacak
Aşağıda saydığım sektörler havaya bakacak
Sebze meyve manav
Et kasap, Oyuncak oyuncakçı, Plastik zücaciyeci
Yemek, fasf food, restorant yemek sektörü, hediyelik
pasta börek ekmek çörek fırıncı, giyim kuşam ayakkabı
İçki, meşrubat, elektronik
Ve birçok ürün
Saymadıklarım da var
Eeee gerçek bu işi yapanlar ne yapsın
Utanmadan da daha fazla kar etmek için olay yaratıyorlar
(Mehmet Büyükoğlu)
Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yaptığı “yeterlik” sınavı sonuçları felaketti!
Unuttuk bile…
“KKTC üniversitelerinden” yeni mezunlar tam anlamıyla döküldü.
Üniversite mezunlarının katılığı “orta düzey yeterlik” sınavında her 100 mezundan 95’i başarısız oldu.
Maalesef “öğrenim” değil “diploma” hedefli bir çevrede yaşıyoruz ezberci sistemle gelinen nokta bu!
Eğitim sil baştan gözden geçirilmeli, üniversiteler için ciddi standartlar oluşturulmalı, üzgünüm ama çoğu “üniversite görünümlü ticarethane” de kapatılmalıdır.
Daha acı tablo şu!
“Lise mezuniyeti” gerektiren “Alt Düzey Yeterlik Sınavı”na başvuranların neredeyse tamamı üniversite mezunu…
İşte orada “kuzey Kıbrıs üniversitelerinden mezunlarımız” ortaya çıkıyor
Lise düzeyinde!
(Cenk Mutluyakalı)
Nereye gitsek konu tek.
ZAM furyası ve alım güçsüzlüğü.
Artışlar çoktan eridi, bitti.
Enflasyon bizi tüketti.
Devletin şemsiyenin çoktan açılması ve bizi koruması gerekirdi.
Temel tüketim maddelerini hâlâ kontrol altına almayı ve denetlemeyi reddeden ve kâr oranlarını sınırlandırmaktan korkan bir hükumet! Yasal zorunluluğu kullanmıyorlar. Raf fiyatları her an değişiyor, çok farklı fiyatlara tüketiciye ulaşıyor.
Ücret artışları ve hayat pahalılığını prim, maaş destek paketi ile birlikte açıklamak zorundasınız dedik umursamadılar.
Teşvik sistemi doğru üretim alanlarına kaydırılmak zorundadır dedik. Alımını almış sektörlerden küçük ve orta üreticiye kaydırılmalıydı.
Üreticinin girdi maliyetleri her an yükseliyor. Döviz artıyor, elektrik zamlanıyor, vergiler katlanıyor.
Üretim teşvik ile desteklenmeli idi ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi için devlet hissedilmeliydi.
Yılbaşı gelmeden bu paket açıklanmalı idi.
Umutsuzluğun farkındayız.
Bu yok etme siyaseti bile isteye tercih ediliyor.
(Ürün Solyalı)
Laiklik = Halkçılık... Laiklik, din ve devlet işlerinin ayrı tutulması, din özgürlüğü olarak öğretildi bize. Öyle değilmiş; geniş halk kitlelerinin çıkarlarını savunmak, halkçılık demekmiş. İktidarlar ve elitler karşısında halkın çıkarlarını korumaya çalışmak demekmiş. Bu ideolojinin adıymış. Zaten kelime Yunanca; “Laikismos” halkçılık, “Laikon” halk demek. Oyanda Laikon (Halk) kahvesi var bildiğimiz gibi. Yeni öğrendim bunu, paylaşayım dedim...
(Mustafa Gürsel)
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