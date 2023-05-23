Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, ülkede görüşünü almadığınız, sorunlarını dinlemediğiniz sayılı insan kaldı herhalde. Zira her gün bir yerlerde birilerini ziyaret ediyorsunuz. Bu dinçliğin nereden buluyorsunuz?





Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Bakanlığı olarak evde sağlık hizmetlerini sağlamak amacıyla belediyelerle işbirliği yapmak için protokoller yapılmaya devam ediliyor. Umarız bu hizmetler vatandaşın sağlık alanında yaşadığı sıkıntıları en aza indirir.



Sn. Dursun Oğuz, çiftçiler yavaş yavaş arpa ve buğday haşatına başladı. Ancak TÜK’ün fiyat açıklaması nedeniyle ürünlerini ne yapacağını bilemiyormuş. Bu konuda Tarım Bakanlığı olarak tavrınız nedir?



Sn. Metin Menteş, Larnaka Gençler Birliği’nin yeniden süper lige dönmesi nedeniyle başta siz olmak üzere tüm camiayı kutluyoruz. Umarız bundan sonraki yıllar için kalıcı olmayı başaracak bir kadro kurulur.



Sn. Ali Karavezirler, geçtiğimi hafta bölgenizdeki yaşlılar için Acapulco Hotel’de düzenlediğiniz yemek herkesi çok memnun etmiş. Yemekte tüm masaları dolaşarak tek tek vatandaşlarla sohbet etmeniz çok takdir almış.



Sn. Ali Çomunoğlu, Çomunoğlu sülalesini bir araya getirmek için yaptığınız piknikte kaç kişiye ulaşabildiniz? Herhalde sayı beklentilerinizi karşılamıştır diye düşünüyoruz…



