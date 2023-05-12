Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, açıklamış olduğunuz açılımlar arasında olan gençlere aylık yüzde 1 faizle bir milyon 200 bin TL’lik kredi verilmesi konusunda ekonomistler çok karamsar açıklama yaptı. Haksız da sayılmazlar. Zira bir asgari ücretle çalışan genç ev için kredi taksiti ödeyecek yoksa ev mi geçindirecek?





Sn. Erhan Arıklı, toplu taşımacılıkta şirketleşme yönünde adımlar atılması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar ne durumda? Ülkede artan nüfusla toplu taşımacılığı gerekliliği daha da önem kazandı.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, zor bir eğitim yılını yavaş yavaş geride bırakmaya başladığımız bugünlerde, depreme dayanıklılık ölçümlerinde hangi okulların riskli olduğuyla ilgili açıklamanız halen bekleniyor. Yeni eğitim yılında umarız yine ayni sıkıntılarla eğitim başlamaz.





Sn. Tacan Reynar, yapılacak ara seçimlerde Toplumcu Demokrasi Partisi’nden milletvekili adaylığınız hayırlısı olsun. İyi bir hukukçu olarak sizin gibi kişileri mecliste görmek vatandaşı mutlu edebilir ama maalesef siyaset dünyası çok farklı bir dünya.



Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi olarak ses kirliliğine müsamaha göstermeyeceğinizi tekrarlamanıza karşın Limanın arka sokaklarında gürültülü eğlence geç vakitlere kadar sürüyormuş.



Sn. Fuat Topaloğlu, KAR-İŞ olarak taşımacılıkta şirketleşmeyi üniversiteler olmaksızın desteklediğinizi açıkladınız. Neden üniversiteler dışarıda tutulması gerektiğini açıklamanızda fayda var.

