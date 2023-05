Makam ve mevki için, güç için…

“Yüzüne tükürsen Yarabbi Şükür” diyecek o kadar çok siyasetçi var ki…

ve evet;

Makam mevki için dün arkadaşlarını satanlar, bugün memleketi de satar…

Tükürsen, şükür derler…

(Hüseyin Ekmekçi)



Yeni bir Bakanlar Kurulu kararı çıktı ve Alsancak’ın o güzel sahili, Evkaf oteli, çocukluğumuzun plaj ve eğlence alanı Mare Monte 30 yıllığına kiralandı.

Net Turizme…

Yani Merit’e…

Önceden verilmişti de yıllardır öyle sorunlu duruyordu zaten…

Kapalı Maraş olsa “dört göz” açardı Evkaf elbette!

Son yıllarda “itilaf”tan kaynaklı bir şansla halk plaja giriyordu.

Şimdi geriye dönük aylık bin sterlin ödenecekmiş de yeni bir sözleşme yapılacakmış 30 seneliğine…

Meseleye genelde halkın ücretsiz plaja girmesi üzerinden bakılır.

Öyle değil…

İnsan ada ülkesinde, deniz kenarından yürüyüş yapmak istemez mi?

Yapamazsınız!

Larnaka’da bir uçtan, bir uca deniz kenarında yürürsünüz hem de ayaklarınız kuma dokunarak…

Limasol’da yürürsünüz…

Baf’ta…

Girne’de yürüyemezsiniz.

Şimdi anladınız mı nasıl “kurtarıldık” diye!

(Cenk Mutluyakalı)



Geçtiğimiz gün Yenikent yolunda markette güpegündüz saldırı girişimi ve soygun,

Bugün Mağusa’da kendi kliniğinde bir doktor bıçaklandı.

Bu ve buna benzer olaylar son aylarda çok sıklaştı, çoğaldı.

Kıbrıs’ın alışık olmadığı, kültürümüzde olmayan bu kriminal vakalar için herhangi bir tedbir, denetim, önlem, yasal çalışma gerekli mi sizce, yoksa turizm (kumar&eğitim) önemli mi?

(Ahmet Özsoy)



Girne bölgesindeki yatak kapasitesinin %65'ni hali hazırda elinde tutan eski Liberal parti Başkanı, kumarhaneler kralı Besim Tibuk'a az gelmiş olacak 15-16 senedir kirasını bir türlü vermediği ve mahkemelik olduğu ve mezbelelik halde bıraktığı Mare Monte otel'i de yılda 90 bin sterline bağladı. Sanırım 400 bin sterlinlik bir yatırım yapma garantisiyle. Tesisi 850 yatak kapasitesine kadar çıkartabileceği yazıyor. Projede Su parkı da varmış. Eminim o güzelim plaja bir de ahşap mendirek çekerler üstüne de Honululu tarzı kamış odacıklarla. Biliyorsunuz ilginç bir şekilde özellikle İstanbul'dan gelen zengin kumar müşterileri kum plajları pek sevmiyor. Yağlanıp güneşleniyorlar ya! Neyse Tibukland'a bir ek tesis daha. Lapta, Alsancak'ta deniz kıyısındaki halk plajlarından biri daha kumarcılara devredildi. Haaa Evkaf bu defa çok dikkatli davranmış kumarhane izni vermeyerek. Adamın zaten 6 tane kumarhanesi var hemen 100 metre yanında. Eminim kumarhane izni vermeyecekler diye kirasını da bu yüzden ucuz tutmuşlardır. Ha bir de mukavelenin sonunda taraflar birbirlerini sit alanıyla ilgili dava edemezler maddesi de koymuşlar. Yani Mare Monte'nin arka tarafı Lambusa harabeleri ya. Beton biraz da oralara kaçarsa kimse ağzını açmasın diye herhalde.

(Mete Hatay)





Sn. Ersin Tatar, gerçektende her olaya duyarlı oluşunuz ve her kim olursa olsun yanında olduğunu göstermeniz size saygınlık kazandırıyor. Siyasi söylemlerden uzak yaptığınız açıklamalar çok beğeniliyor…



Sn. Ünal Üstel, yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede depremde hayatını kaybedenler anısına bir anıt yapılması ve yerini belirlediğiniz için vatandaş çok memnun oldu. İnşallah bu süre kadar bir sürede de anıt yapımı gerçekleşir…



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, sağlık alanında son günlerde hemşire ve doktorlara karşı artan şiddet olayları ve saldırılar sağlık çalışanlarını meslekten soğutuyor… Bu konuda nasıl bir eylem planı yapılacak…



Sn. Dursun Oğuz, son yıllarda ülkemizde daha yaz ayları gelmeden orman yangınlarının başladığı görülüyor. Bu nedenle ülkede bir yangın söndürme uçağının sürekli bulunması gerektiği geçtiğimiz günlerdeki Yeşilırmak yangınıyla bir kez daha ortaya çıktı. Bunun için bir çalışma yapmak zaruri oldu.



Sn. Tufan Erhürman, CTP olarak yapılacak ara seçimde aday çıkaracak mısınız yoksa soldaki bir parti adayına destek mi vereceksiniz? Bunun kararı herhalde alınmıştır…



Sn. Mehmet Harmancı, Cumartesi günü kısa süre içinde 50 kg civarında yağmur alan Lefkoşa’nın her yerinin kilitlenmemesi alt yapının iyi çalıştığını gösterdi. Bazı bölgelerde su basması olması sorunu da kısa sürede çözülmesi vatandaşı memnun etti…