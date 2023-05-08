ÖLÜMÜNÜN 9. YILINDA ALİ NESİM HOCAYI SEVGİ VE SAYGIYLA ANIYORUZ

“Ağaç yoksulu olmak sevgi yoksulu olmaktır,Ağaç yoksulu olmak güzellik yoksulu olmaktır,Ağaç yoksulu olmak “insanlık yoksulu “ olmaktır.Ancak onlar bu gerçeği bir türlü anlayamadılar”.Ülkemizin en usta yazarı, piri Ali Nesim hoca ölümünün 9.yıl dönümünde 10 Mayıs Çarşamba günü köyü Templos’da 10.30 mezarı başında anılacak.saat 12.00’de ise Girne Üniversitesinde bir panelle hocanın eski öğrencileri ve dostları onun hakkında konuşup, eserlerinden parçalar okuyacak. Hocamız en sevdiği yerde sonsuza dek yaşayacak. Düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk Kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından 2016 yılından itibaren “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” verilmektedir. Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın ilk sosyologlarından birisi olan Ali Nesim hoca; yazınımıza farklı bir bakış getirmiştir. Yazınımı sosyoloji olarak ele alarak bu konudaki ilk kaynak eser olan “Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda Sosyal Konular” adlı eserini yayımlamıştır. Hemen hemen yayımladığı tüm eserler ve makaleler alanında bir ilk ve öncü olmuştur. Eğitim tarihinden Kıbrıs Türklerin Kimliği’ne, öyküden,denemeye vb. alanlarda ürettiği ürünler hala daha güncelliğini koruyarak hep aranan kaynak yayımlardır.Ali hoca sadece kitap yayını yapmadı; Kıbrıs Türk Edebiyatı,sosyolojisi,kimliği, üzerine yayımladığı bilimsel makaleler ve bildirileri ile ülke yazını ve kültürünü yurt dışında da tanıtmıştır. Unutulmadı, yüreklerimizde hep yaşıyor. Ali Nesim hoca büyük bir donanımıyla Kıbrıs’ın büyük bir filozofuydu. Onunla ilgili o kadar çok şey yazılabilir buralara sığmaz. Ama o evine çekilmeyi sevmeyen hep insanlarla, öğrencilerle iç içe olan bir eğitimciydi. Yanlış tedavi sonucu zamansız ölümü onun üretimlerini yarım bırakmıştır. Onun öğrencileri ve dostu olarak her zaman kalbimizde olan hoca ülkemizde ilklerin yazarı olarak bilinerek belleklerde yaşayacaktır.KENDİ KENDİNİ ÜRETMEK“Kendini üretmek” konusunda kısır kalmış insanlar sürüsü içerisinde yaşamanın baskısını gördüm gözlerinde. Onlar sana “bu da kim” diye alık alık bakarken, sen de onlara “ah bu geri kafalılar, ölmeden ölenler” diyerek bakıyordun.Ve yarın bu insanlar arasında fakat onlardan daha da uzaklaşmış hissedeceksin kendini. “Kendi-üretmen” arttıkça yalnızlığın daha da derinleşecek. Gevşeyen ve kopan tinsel zincirlerinin yerini alık bakışlar, haykırışlar, iftiralar alacak. Zaman zaman boğulur gibi olsan da sakın yılma. Bu bir başkalaşımdır sudan karaya çıkan kurbağa gibi. Bu yeni bir yaşamdır çimlenen tohum gibi. Bu bir fırlayış yaydan çıkan ot gibi.Durma çek tetiği; kendi tetiğini!Bu bir maya. Süt mayası gibi... yoğurt mayası gibi... şarap mayası gibi. Düşmüş bir kez içimize. Artık dönüşü yok: başkalaşacaksın ve kendi kendini ürete ürete hep yeni bir insan... hep yeni bir us... hep yeni bir tin; başkalaşan, gelişen, büyüyen fakat asla yok olmayan bir varlık olarak kalmaya devam edeceksin.ALİ NESİM HOCA KİMDİR(Zeytinlik,1941-)1941 Temblos (Zeytinlik) doğudu. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde okudu. İlkokul, lise öğretmenliği; Milli Eğitim Ve Kültür Bakan¬lığı'nda Talim Terbiye Kurulu üyeliği yaptı. Devlet Tiyatroları Müdürü görevinde bulundu. Yakın Doğu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve tiyatro yönetmeni olarak çalıştı. 1972'de Ulusal Öykü Yarışması'nda üçüncülük, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin öykü yarışmasında mansiyon (1983), Ulusal Öykü Yarışması'nda (1983) ikinciliği yanında ulusal ve uluslar arası bir çok ödülü vardır. KIBATEK(Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı kurucularından ve bu vakfın Mütevelli Hayeti Başkan yardımcılığı ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanlığı’nı görevlerini yürüttü.YAYIMLANMIŞ ESERLERİNDEN BAZILARI1.Kıbrıs Türk Edebiyatında Sosyal Konular (1986),Araştırma2. Batmayan Eğitim Güneşlerimiz (1987) ,Araştırma3.Şahmaran (1989) ,Öykü4. Kıbrıslı Türklerin Kimliği (1990) ,Araştırma5. Kıbrıs Türk Gençlik Hareketi (1999) ,Araştırma6-1999'da Ah Şu Bizim Gençler adlı oyunu yazdı ve YDÜ Tiyatro Kulübü'nde sahnelendi.7-Kıbrıs Efsaneleri,Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği,Lefkoşa,2006. (İki dilli Türkçe-İngilizce , Şevket Öznur’la birlikte ) ayrıca bu eser 2012 genişletilerek Türkçe- İngilizce- Almanca olarak tekrar basıldı.8- Yaşamın Güzelliklerini Keşfetin, (2006), Araştırma , Gökada Yayınları, Lefkoşa.9- Kıbrıs Türk Kültür ve Kıbrıs Efsaneler, Halkbilimi, Gökada Yayınları. Lefkoşa, 2010. Şevket Öznur’la birlikte ) ayrıca bu eser 2012 genişletilerek tekrar basıldı.10-Templos-Zeytinlik, 2011, Araştırma.11-Bir Zeytin Ağacının Feryadı, 2011, Şiir. İngilizce- Türkçe olarak yayımlanan kitap daha sonra İngilizce-Türkçe-Rumca ve Almanca olarak yeniden basıldı.12-Kıbrıs’ta Namık Kemal Efsanesi Mağusa’da Bir Özgürlük Anıtı,2014, Araştırma, Şevket Öznur’la birlikte )Ayrıca Şevket Öznur’la birlikte Yazarlar Birliği yayını olarak “Osman Türkay- Bildiriler” adlı bir de kitap yayımladılar. Yine şiirlerinin ve öykülerinden bir kısım Azarbeycan’da kitap olarak yayımlandı.