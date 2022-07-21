Teknecik Elektrik Santralinden çıkan duman Çatalköy’ü ciddi olarak tehdit ediyor.

Nedeni konusundaki açıklamalar tatminkar olmadığı gibi önemsizdir. Çünkü sonucun insan sağlığını tehdit eder boyutta olması çok daha önemlidir.

(Emine Dizdarlı)





Yağlamoloji Dairesi, 20 Temmuz kutlamaları sebebiyle, önümüzdeki 3 gün için şiddetli yağlama, yıkama ve yalama olayları görülebileceği konusunda halkı uyardı ve turuncu alarm ikazı yaptı.

Daire uyarısında kuzeyden gelerek bölgemizi etkisi altına alan dalgada, yer yer sağanak şeklinde ve çok şiddetli olması beklenen yıkama, yalama ve yağlama olayları görülebileceği konusunda halkı tedbirli olmaya davet etti.

Daire, yıkama ve yağlamanın yanısra köpürtme ve keseleme olaylarının da görülebileceği konusunda halkı ikaz etti.

(Cenk Özdağ)



10 yıldır tamir edilmesi ve Maronit toplumuna iade edilmesi konuşulan, beş yıl evvel bizat Mevlut Çavuşoğlu tarafından açılması sözü verilen manastır hala daha yıkılmaya terk edilmiş bir halde duruyor. Manastır, ada Maronitlerinin en önemli kutsal mekanı olarak biliniyor ve esas sahibi Lübnan Maronit kilisesi. Böylesi bir açılım sadece adadaki Maronit toplumunu değil Türkiye Lübnan ilişkilerine de olumlu etkisi olacağı biinmektedir. Peki niye bir türlü birşey yapılamıyor?

(Mete Hatay)





Tarihi o dönemin koşullarıyla değerlendirmek gerekir..20 Temmuz harekâtının 48.yil dönümünde o donemi yaşayanlarla konuşmak anlamak anlatmak..Acıların bayramı olmaz deniliyor olsa da o dönem canı yanan bir halk vardı..Kıbrıs tarihiyle ilgili bir kitap okuyorum..ve anlıyorum ki bu acıların yaraların tevellütü çook eskilere dayanıyor.. Uzun uzun tarih dersi verecek değilim..20 Temmuz önemli bir tarihtir dönemin TC Başbakanı Bülent Ecevit biz adanın iki tarafına da barış getirmek için geldik demişti.. O donemi yaşayanlar sanırım bunun ne ifade ettiğini gayet iyi biliyordur..20 Temmuzu değil ama sonrasını ,bugüne kadar olup biten her şeyi tartışabiliriz.. tartışmalıyız da.. Yanlışlar hatalar elbette çok fazla..

(Bala Kayadelen)



Önce “Maraş, KKTC toprağıdır” dedi Oktay!

Sonra Tatar, “Maraş’ın yüzde üç buçuğu askeri bölge statüsünden çıkarılarak hak sahiplerinin başvurularına açılmıştır.”

Yalanı dengelemek de zor!

Gene soralım: “KKTC ne toprağıdır?”

(Cenk Mutluyakalı)

