Sn. Ersin Tatar, dün yaptığınız tören konuşmasında yine bir şiir okumanız dikkatlerden kaçmadı. Bu durum sanki bir başka siyasetçinin kullandığı yönteme benziyor. İnşallah düşündüğümüz gibi bir özenti içinde değilsiniz.





Sn. Ünal Üstel, dün adamızda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile başbaşa görüşme imkanı bulduğunuz zaman kabine üyelerinizden birini görevden almak istediğinizi iletebildiniz mi?





Sn. Hasan Taçoy, üç sendikanın Asgari Ücrete yaptığı itiraz sonrasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanma kararı aldı. Sizce bir şey değişecek mi? Bu arada kamuda yapılan maaş düzenlemesi konusunda sizden bir açıklama duymadık.





Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, takımınız Fenerbahçe’nin 115’inci kuruluş yıldönümü etkinliklerinde gözler sizi aradı. Bu arada yeni sezon için beklentileriniz ne yönde? Ufukta şampiyonluk görüyor musunuz?



Sn. Mehmet Harmancı, geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Kızılbaş Parkı hayırlısı olsun. Biraz daha yeşillenmesi durumunda gerçekten de kusursuz bir park olacak. Özellikle yürüyüş ve spor alanları çok güzel.



Sn. Cemil Sarıçizmeli, doğaya ve özellikle yılanlara karşı ilginiz olduğunu biliyoruz. Ancak Kıbrıs Engereği gibi bir yılana korkusuzca yaklaşmanız çok enteresan. Umarız bu yılanlar başınıza bir dert açmaz.



