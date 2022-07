Kıb- Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, “4 kişi istifa etti, çünkü sorunlarla boğuşmak istemiyorlar” dedi

Kendisi boğuşuyor anlayacağınız.

Ne fedakar insan…

Sakın sizin antin kuntin işlerinize imza atmak istemedikleri için ayrılmış olmasınlar?

(Hüseyin Ekmekçi)



Peee ne filmler be sabah sabah.... Acaba Ünal'ın büzzük sıkacak ve Sunat'ı görevden alacak? Sonra da hükümet istifa edecek , başka bir abi ye hükümet kurma gorevi verilecek? ve Ünal hükümet dışı kalıp Sunat Bakanlığa devam edecek? biz bu filmi daha geçen ay görmedimiydik yahu??

Başka yerde yaşayamam.....

(Tekin K. Birinci)



CTP Ne Yapmak İstiyor…

Bence CTP ne yapmak istediğini kendi de bilmiyor…

Bir siyasi parti olarak en az UBP kadar topluma karşı sorumlu olan CTP sorumluluğunun gerektirdiği gibi hareket edemiyor…

CTP içerisindeki en az UBP kadar yaşanan kavgalar CTP’nin de sağlıklı karar üretmesine engel teşkil ediyor…

Halkın hatta UBP’lilerin bile bir çok noktada yanlıştan kurtuluş olarak güven duydukları CTP hep hayal Kırıklığı yaratmıştır…

Bu gün yine aynisini yapıyor…

Bir siyasi parti olarak, bu gün yapılması gerekenin, yani çözümün ne olduğunu veya yapılmış olandan başka ne yapılabileceğini söyleyebilir mi…

Elbette ki söyleyemez… Öyleyse…

Yapılan belki yasalarımıza aykırılık teşkil edebilir, ancak yasalar toplumun can ve mal güvenliği, huzuru ve refahı İçin değil midir…

Firma İle mahkemeliksin, yakıt vermiyor, Bakanlar Kurulundan Yeni ihale kararı alınmış ihaleye de çıkılmış, Bu ara dönemde ne yapılmalıydı yani..

Hükümet Topluma ihaleyi bekliyoruz ihale neticelenmeden elektrik su veremeyiz mi diyecekti…

Yürütmeyi durdurmak İçin mahkemeye gitmek kime hizmet ediyor…

Dua edin de Mahkeme lehinize karar vermesin…

Karanlıkta kaldığımız her saat İçin toplum sizi sorumlu tutacaktır…

(Gürsel Uzun)



Rüşvet, cinsel skandal, siyasi darbe, ihalesiz alışverişler... Her şey var üstünüzde.

Bu kokuşmuşluk hem sizi hem halkı bitiriyor...

Farkında değilsiniz????

(Göktürk Ötüken)



İktidardakilere oy veripte muhalefetdekilerden hesap soran bir ülkedeki toplumsal yapıdan;

Norveçden neden iyi değiliz sorgulamasını yapmasını beklemek

Duyacağımız tek şey ne güzel Somali’den iyiyiz olur

(Ahmet Arıtaş)



Ercan'da arızalı olan ILS cihazı 3 gündür tamir edilemedi. Şu anda 4 tane uçak havada yiro yiro döner ve uygun zamanı bularak pilotların yeteneğiyle tarlaya iner gibi iniş yapacak.

Bu uçakların içerisinde insanlar var, hiçbir beceriksiz bu insanların hayatlarını riske edemez, hiç birinizin böyle bir hakkı yoktur.

Yetti artık yahu, bir işi de düzgün ve zamanında yapınız

Fikri bey turizm böyle mi patlayacak?

Erhan bey ulaşımı böyle mi düzelteceksiniz?

Ünal bey ülke böyle mi yönetilir?

(Ufuk Çağa)