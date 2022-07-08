Sn. Ersin Tatar, ülkede son günlerde yaşanan elektrik kesintileri adım adım bir hükümet krizine evrilmeye başlandı. Umarız daha fazla sorun yaşanmaz. Ancak ihalesiz yakıt alımı konusu bazılarının başını yakacak gibi değil mi…



Sn. Ünal Üstel, ihalesiz akaryakıt temini konusunda biraz daha hassas olmanızda fayda var. Zira bu konuda tüm kamuoyunun gözü üzerinizde…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, KTÖS’ün yaptığı açıklamada hükümetin yaptığı yasa değişikliğiyle ülkemize ilkokul öğretmeni yetiştiren en eski öğretim kurumu olan Öğretmen Akademisi’nin kapatılacağı iddiasına ne diyorsunuz? Bu konu söz konusu mu?



Sn. Hasan Taçoy, son verilere göre, bir ailenin açlık sınırı 9 bin TL’yi aşmış durumda. Bunun anlamı da bir ailede bir kişi çalışıyorsa o kişinin en düşük alacağı maaş 9 bin TL’nin üzerinde olması lazım. Yani yeni asgari ücret en az 9 bin olmalı…



Sn. Cemil Sarıçizmeli, Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali 2 yıl aradan sonra bu yıl yeniden yapılıyormuş. Bu yöndeki tanıtım çalışmalarına başlamışsınız. Hade hayırlısı olsun…



Sn. Mustafa Sofi, Ercan Havalimanı pistindeki ILS cihazının arızalı olmasından dolayı son günlerde uçaklar iniş yaparken sıkıntı yaşıyormuş. Bu arızayı gidermek çok mu zor? Yani bir teknik ekibimiz yok mu?



