Sn. Ünal Üstel, son yapılan işbirliği anlaşması içerisinde yer alan belediyelerin azaltılması konusunda özellikle kapatılacak olan belediyeler arasında bulunan UBP’li belediye başkanlarının sert tepkilerini karşılamaya hazır olun.



Sn. Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanı olarak Belediyeler Reformu ile ilgili kucağınızda bulduğunuz adeta saatli bombayı nasıl devre dışı bırakacağınız merakla bekleniyor. Allah kolaylık versin.



Sn. Erhan Arıklı, ülkenin dört bir yanında başlayan ancak yarım kalan yol tamiratları ile ilgili şirketle konuşup yarım kalan yolları tamamlamasını istemenizde fayda var. Zira yarım kalan yollar ile ilgi bölge hakları isyan noktasında.



Sn. Dursun Oğuz, artık hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte başlayan yangınlara karşı gerekli ekipler oluşturuldu mu? Zira küresel ısınmayla birlikte değişen hava koşulları her an hazırlıklı olunması gerektiğini ortaya koyuyor.



Sn. Gürdal Hüdağlu, ülkemizin değerli eğitimcilerinden biri olan ve birçok öğrencinin hayatına dokunan kayınbabanız Hasan Yücelen’in vefatı nedeniyle size ve ailenize başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin.



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele bölgesinde artan yabancı nüfusa yönelik çeşitli etkinliklerle bölgeyi hareketlendirmek gerek. Bunlardan biri de geçtiğimiz hafta sonu yapılmış. Devamını dileriz.

