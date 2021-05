Futbolu sevmek ,ülken dışındaki bir takıma gönülden bağlı olmak ,onun için üzülmek veya sevinmek,sosyal medyada arkadaşlarınıza takılmak, hatta uçağa atlayıp yılda birkaç kez gidip stadda maçlarını izlemek çok güzel.

Futbol sevgisi olan arkadaşlarımız. kendi cocuklarımız içinde birşey yapmanız için yukarda yazdıklarım kesinlikle engel değildir.

İlk olarak ne yapabilirim sorusu aklıniza gelebilr.

En basitinden gidin size en yakın kulübe üye olun.bunun aylık bedeli sadece bir porsiyon kebap parasıdır.

Ardından üyesi olduğunuz kulübün her hafta olmasa bile arasıra maçlarına gidin.yılda bir yapılan genel kurullarına gidip , fikirlerinizi söyleyin .

Bunları okurken yapmamak için bahaneleri hazır olanlar, dünyanın en kolayını seçtiklerininde bilincinde olsunlar.

BJK,GS,FB ve TS a gönülden bağlı olmanız ,kendi futbolumuza ,çocuklarımıza katkı koymanızı engellemez.

Fakat yapacağınız o küçük katkının yıllar sonra belki meyvelerinin toplanmasına vesile olduğunu görmeniz ,emin olun en az BJK li arkadaşlarımızın akşam hissettiği mutluluğu , onun yanında huzuru ve gururu hissetmenize neden olacaktır.

Yapmanız gereken sosyal sorumluluğun en basiti sadece bir kulübe üye olmaktır.

(Kemal Köseoğlu)



Haberleri izlerim, İngiltere açılımlara devam ediyor, Çin uzay aracını Marsa indirdi! Turkiyede hastahanede 2 aile birbirine girdi yaralılar var, başka kanalda yan bakti diye dayak yedi aha durum bu

(Emirali Tatlıdil)



Gözümüzün önünde her gün biraz daha yok olurken Beşparmaklar parmağını bile kıpırdatmayan bir toplum var? Allahtan veteran müzisyen Mustafa Alkapon gibi sanatçılar var da arada bir insanlara seyirci kaldıkları bu durum hatırlatılabiliyor.

(Mete Hatay)





PANDEMI VARMIS HADE YAHU SENDA bu gece sosyal medyadan gördüğüm kadarı ile pandemi falan yok . Barların, Cafelerin işletmelerin , Biz müzisyenlerin Günahı nedir ama ? 22 30 kadar müzik ? İnsanlar saat 23 00 de şehrin göbeğinde halay çeker . Ne boktan bir yönetim , başarısız , tutarsız vs Belli'ki ülkeyi bu süreçde yönetemediniz başka branşlara yönelin biz da nefes alalım artık .

(Hasan Vatanseven)



Bundan 4 ay önce 23 Ocak tarihinde Twitter ve Facebook ta yazdığım bir yazıda Biontech aşısının acilen satın alınıp halkın aşılanması gerektiğinden bahsetmiştim.

Öncelikle bu girişimin devletin bir görevi olduğunun kabul edilmesi gerekir.

Her ne kadar özel sektör de ,saman alevi gibi yanıp sönen söylemlerde bulunmuşsa da , esasen iş yine de hükümete düşmektedir.

Dört aydır aşının satın alınması ile ilgili herhangi bir girişim yapılmadığı gibi, hükümet Türkiyeden aşı bekleme kolaylığına yatmış , açıkça bize karşı herşeyde olduğu gibi aşıda da ayırımcılık yapan Güneydeki hükümete yüklenmek dışında elle tutulur bir getiri elde etmemiştir.

Öncelikle “ Devletimiz” var deyip mangalda kül bırakmayan kişilerin bu devletin yapmakla yükümlü olduğu şeylere ve halka verdiği hizmetin boyutuna bakmaları gerekir.

Yoksa devlet sadece sağılacak bir inek olarak görülüp sadece sağanlar faydalanacaksa , devletin ne kadar etkin çalıştığı konusunda sorular sormamız gerekmektedir.

Netice itibarı ile çözüm, bugünden başlayarak bazı bilinçli doktor arkadaşların da şahsi girişimleri ile görüşme yaptıkları gibi devletin bu arkadaşlardan bilgi alarak Biontech firmasından en az 150,000 kişinin aşılanacağı 300,000 doz aşı sipariş etmesidir.

300,000 doz aşının KKTC Hükümetine maliyeti Altı Milyon Dolar olup bunun TL karşılığı da 50 Milyon Türk Lirasıdır.

Devletin bunu ödeyecek parası yoksa, KKTC nde faaliyet gösteren bankalardan 1 yıl süreli borç alarak ödemeyi gerçekleştirebilir.

Aşı için borçlanılacak miktarın geri ödenmesine kaynak olarak da işyerlerine özel sağlık vergisi uygulamak kaynak olacaktır.

Tabii ki aşının tedariki için bir zaman dilimine ihtiyaç vardır. Eğer sipariş verilip tedarik anlaşmasına varılır ve her hafta 15,000 doz aşı getirilirse toplumun yüzde sekseninin aşılanması 5 ayda tamamlanmış olacaktır.

Bu da Kasım 2021 sonu demektir.

2021 yılında başta turizm olmak üzere belirli sektörlerin tamamen açılması mümkün değildir ve 2021 yılı tamamen kaybedilmiştir.

Eğer 2022 yi kazanmak istersek aşılanma programı ve buna bağlı ödeme planını hemen yapmamız gerekir.

(Derviş Kemal Deniz)