

Sn. Ersan Saner, hükümet olarak bir an önce ülkeye turist getirmek için girişimlere başlamanız şart. Yoksa sadece 2021 sezonunu değil 2022’yi de kaybedeceğiz…



Sn. Ünal Üstel , ülkede yapılan sinovac aşılarının etkinliği kısa süreli olduğu için daha ilk aşılarını olmayan insanlar aşılanmadan çift aşısını yapılan insanlara sıra gelecek. Bunun için diğer aşıların tedariki için çalışmanızda fayda var…



Sn. Fikri Ataoğlu, bayram süreci turizm için gerçektende önemli bir deneme oldu. Zira hem otellerde hem de restaurant tarzı yerlerde doluluk dikkatlerden kaçmadı. İnşallah bulaş fazla olmaz…



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, takımınız Fenerbahçe bu sezonu da kupasız kapattı. Bu gidişat Galatasaray’ın rekoruna doğru bir gidişat gibi. Zira en son hangi yıl şampiyon olduğunuzu unuttunuz herhalde…



Sn. Dr. Özlem Gürkut, size göre ülkede yapılan Sinovac aşısı mı yoksa AstraZeneca aşısı mı daha etkili?



Sn. Bülent Aytaç, başınız sağolsun. Anneniz Sevgi hemşirenin vefatını üzülerek öğrendik. Yattığı yer nur mekanı cennet olsun…

