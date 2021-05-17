banner583
13 0
Yangın helikopteri konuşlanıyor
Yangın helikopteri konuşlanıyor
18 0
 
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
13 0
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
35 0
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
58 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
269 0
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
31 0
banner661
banner570

Mesajınız Var

banner476

Mesajınız Var
 
Sn. Ersan Saner, hükümet olarak bir an önce ülkeye turist getirmek için girişimlere başlamanız şart. Yoksa sadece 2021 sezonunu değil 2022’yi de kaybedeceğiz…
 
Sn. Ünal Üstel , ülkede yapılan sinovac aşılarının etkinliği kısa süreli olduğu için daha ilk aşılarını olmayan insanlar aşılanmadan çift aşısını yapılan insanlara sıra gelecek. Bunun için diğer aşıların tedariki için çalışmanızda fayda var…
 
Sn. Fikri Ataoğlu, bayram süreci turizm için gerçektende önemli bir deneme oldu. Zira hem otellerde hem de restaurant tarzı yerlerde doluluk dikkatlerden kaçmadı. İnşallah bulaş fazla olmaz…
 
Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, takımınız Fenerbahçe bu sezonu da kupasız kapattı. Bu gidişat Galatasaray’ın rekoruna doğru bir gidişat gibi. Zira en son hangi yıl şampiyon olduğunuzu unuttunuz herhalde…
 
Sn. Dr. Özlem Gürkut, size göre ülkede yapılan Sinovac aşısı mı yoksa AstraZeneca aşısı mı daha etkili?
 
Sn. Bülent Aytaç, başınız sağolsun. Anneniz Sevgi hemşirenin vefatını üzülerek öğrendik. Yattığı yer nur mekanı cennet olsun…
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.