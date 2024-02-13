Piyasada Sevgililer Günü hareketliliği hiç yok

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı esnaflarımız, ülkemizde ve dünyada aynı gün kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü için bir hareketlilik olmadığını dile getirerek sitemlerini ilettiler.

Geçmiş yıllarda Sevgililer Günü için haftalar öncesinden bir hareketlilik yaşandığını ve birçok kişinin alacağı hediye için fiyat araştırması yaptığını belirten esnaflar, ancak son yıllarda bunun kalmadığını hediye almak isteyenlerin son gün bunu yaptığını veya hediye almadan günü geçirdiğini dile getirdiler.

Bu yıl yine Sevgililer Günü için bir hareketlilik olmadığı ve özellikle hafta içine geldiği için restorantlarda da bir rezervasyon yoğunluğunun olmadığı bilgisi bize ulaşırken, ülkede yaşam koşullarının ve artan fiyatların bunda etkisi olduğu ifade edilmekte.

