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“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkemizde bazı kişilerin gerek araç kullanırken gerekse motosiklet kullanırken kendilerini ayrıcalıklı hissettiği için mi bilinmediğini ancak kuralları takmadan trafikte hareket ettiğini gözlemlediklerini dile getirdiler.

“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
 
 
 
Vatandaşlarımız bize gönderdikleri fotoğrafla birlikte “Görünmez kask takmış. Keşke ona buna ceza yazacağına önce bir kask alaydın be gardaş. Biliyorsun ki kask hayat kurtarır” diyerek bu kişinin zabıta olduğunun giydiği monttan anlaşıldığını ancak bu kişinin zabıta olduğu için onun ayrıcalıklı olduğu anlamına gelmemesi gerektiğini kaydettiler.
Belki görevleri icabı polisin kendilerini rapor etmeyebileceğini ancak bir kaza anında kafalarına takacakları bir kaskın hayatlarını kurtaracağını unutmamaları gerektiğini belirten duyarlı vatandaşlarımız, “Unutmayalım ki trafikte her an her şey olabilir. Kaskı insan hayatını da kurtardığını unutmayın” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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