“Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevreci vatandaşlarımız, ülkemizin kuzeyinde bulunan Beşparmak Dağlarına baktıkça içlerinin sızladığını dile getirerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.







Özellikle Alevkayası ile Girne Boğaz bölgesinde bulunan dağların taşocağı işletmeleri tarafından adeta oyulduğunu dile getiren vatandaşlarımız, buralarda yapılan çalışmaların neticesinde neredeyse Girne denizinin görünür olduğunu iddia ettiler.

Yaklaşık 15 yıl önce taşocakları için bazı kurallar getirildiğini hatırlatan vatandaşlarımız, ancak şu anda o kuralları tak işletme olmadığını savunarak “O zaman taşocağı işletmelerine yaptıkları kazılarda işlerini bitirdikleri bölgeleri sende yaparak ağaçlandırma yapmaları konusunda uyarı verilmişti” diye hatırlattılar.

Şu anda öyle bir uygulamanın olmadığını gözlemlediklerini ifade eden vatandaşlarımız, çok çirkin görüntüler ortaya çıkması yetmezmiş gibi büyük tehlikelerin de gün geçtikçe arttığını vurguladılar. Bu tehlikelerin başında ülkemizde bu bölgelerde yağacak kuvvetli sağanaklar sonucunda oluşacak sel sularının aşağıyı yani yerleşim yerlerini çok kötü vurabileceğine dikkat çektiler.



