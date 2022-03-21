banner762
“İsrafa dur diyelim”
“İsrafa dur diyelim”
19 0
12 0
 
Dipkarpaz-Manastır Yolu köstebek yuvasından beter
Dipkarpaz-Manastır Yolu köstebek yuvasından beter
10 0
Asgari ücrete kaç litre benzin alınabilir?
Asgari ücrete kaç litre benzin alınabilir?
28 0
Cihangir alımını aldı
Cihangir alımını aldı
27 0
Attıkları kadar aldılar
Attıkları kadar aldılar
39 0
Hangi belediyeler kaldırılıyor?
Hangi belediyeler kaldırılıyor?
24 0
banner797
banner794

“Okuması yok herhalde”

banner476

Özellikle büyük şehirlerde çevre temizliğinin biraz da bölgelerde yaşayan insanların kendi sorumlulukları

banner714
“Okuması yok herhalde”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, ülkede yaşayan bazı kişilerin çevrelerine karşı çok duyarsız olduklarını dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.
Özellikle büyük şehirlerde çevre temizliğinin biraz da bölgelerde yaşayan insanların kendi sorumluluklarında olduğunu ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “Fotoğrafta görüldüğü gibi belediye tarafından ‘çöp atılmaması’ konusunda uyarı levhası konulmasına karşın bunun aksine yine çöpler ve molozlar tam da uyarı levhasının altına bırakılmış” diye konuştular.
Belediyelerin her gün temizlik yapamayacağını veyahut çöp toplayamayacağını dile getiren vatandaşlarımız “Bu levhanın altına çöp ve molozlarını atanların ya okuması yok ya da çevrelerine saygıları yok. Zira çöp konteyneri yaklaşık 20 metre ileride durmakta” diyerek sitem ettiler.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.