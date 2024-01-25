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Meclis Komitesi, TBMM Sanayii, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile görüştü

Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Ankara temasları çerçevesinde son görüşmesini Mustafa Varank başkanlığındaki TBMM Sanayii, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile yaptı.

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Meclis Komitesi, TBMM Sanayii, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile görüştü
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Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, görüşmede, başta organize sanayi bölgeleri, yenilenebilir enerji ve e-devlet veri merkezi olmak üzere, birçok konu ele alındı.
Görüşmede konuşan Komite Heyeti Başkanı Emrah Yeşilırmak, Komisyon üyelerinin yoğun katılımı ve ilgisinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yeşilırmak, Ankara temasları çerçevesinde istişareler ve görüşmeler yapılan komisyonların tecrübesinden de faydalanarak, ortak paydada vatandaş yararına yasaların yapılması hususunda büyük çabaların ve çalışmaların olduğuna dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından dış politika, ekonomi ve kültürel alanlarda verilen desteklerden dolayı memnuniyetini dile getirdi.


Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Heyeti’nde Komite Başkanı UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın yanı sıra CTP Milletvekili Sami Özuslu ve Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers yer alıyor.
Ankara temaslarını tamamlayan Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi heyetinin bu akşam KKTC’ye dönmesi bekleniyor.
 
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