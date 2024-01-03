Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, bugün başlayacak olan Adıyaman’daki İsias Otel davası ile ilgili Cumhurbaşkanlığı  olarak Türk yargısına inandığınızı belirterek gereğini yapacağını söylediniz. Umarız sizi yanıltmazlar…
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, 2023 yılının son aylarında elektrikte kilowatt saat ücretlerine yapılan zamlar yeni yılda da devam ediyor. Acaba bu zamlar ne kadar daha devam edecek?
 
Sn. Dursun Oğuz, ülkemizde 2023 yılının son günlerinde bol keseden T izni dağıtılmış. Acaba bu konuda İçişleri Bakanlığı olarak sizden görüş alındı mı? Yoksa partililere verilen bu izinlerle ilgili görüş almaya gerek duyulmadı mı?
 
Sn. Sadık Gardiyanoğlu, gözler Çalışma ve Sosyal Bakanı olarak size çevrildi. Zira yeni yılın ilk asgari ücreti için toplantı çağrısı yapmanız gerekiyormuş. Allah kolaylık versin.
 
Sn. Mehmet Harmancı, yeni yılda Lefkoşa Türk Belediyesi olarak yapacağınız alt yapı çalışmalarını tek tek sosyal medya hesabınızdan paylaşmışsınız. Umarız hedeflediğiniz şekilde çalışmalar sürer. Ama Dereboyu’ndaki çalışmalar başınızı fena ağrıtacak.
 
Sn. Ahmet Latif, 2021 sonunda devraldığınız 4 beldenin birçok sorununu çözerek ve Mesarya Belediyesi’nin personele karşı yükümlülüklerini de yerine getirerek önemli işler başarmışsınız. Hayırlısı olsun.
 
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