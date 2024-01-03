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YKP, asgari ücretin bir an önce açıklanması çağrısında bulundu

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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 2024 için asgari ücretin hala belirlenmemiş olmasını eleştirdi, bunun “kabul edilebilir bir durum olmadığını” söyledi.

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YKP, asgari ücretin bir an önce açıklanması çağrısında bulundu
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Kanatlı, yazılı açıklamasında, “hayat pahalılığının korkunç hızlı yükseldiği, TL’nin her saat başı eridiği koşullarda altı ay önce belirlenen asgari ücret ile emekçilerin yaşamlarını sürdürmeye çalışmasına göz yuman tüm kesimleri YKP olarak kınarız” ifadelerini kullandı.

Yürürlükteki asgari ücret ile çalışanların aylık net eline geçen 15 bin 750 TL ile 4 kişilik ailesinin aylık ihtiyaçları olan yeterli beslenme, eğitim, sağlık, konut ve diğer tüm giderlerini karşılamaya çalıştığını söyleyen Kanatlı, asgari ücretin insani bütün değerleri ayaklar altına alan seviyeye geldiğini savundu. 

Kanatlı, asgari ücret belirlenme kriterlerinin düzenlenmesi ve geçim endeksinin kamuoyu ile paylaşılması ve en kısa sürede asgari ücretin insanca, adil bir rakam olarak belirlenmesi çağrısında bulundu.

İşverenlerin çalışma saatlerini artırarak çalışanları asgari ücret altında çalıştırdığını söyleyerek ilgili Bakanlığı denetim yapmaya da çağıran Kanatlı, ”Biliyoruz ki toplu sözleşmeli, iş güvenceli, sosyal güvenlikli, sendikalı, insanca, eşit ve adil ücretli, haftalık 40 saat olan iş, herkesin hakkıdır, mücadele ile kazanacağız” dedi.

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