Sn. Ünal Üstel, hazırlanan yeni ‘Radyo – TV Yasa Tasarısı’ ile sanki de medya tekelleştirilmeye çalışılıyor. Zira yasa tasarısında geçen sermaye bedelleri çok az kurumun bütçesinde bulunuyor…



Sn. Fikri Ataoğlu, turizm alanında geçtiğimiz yıla göre iyi sinyaller alınıyormuş. İnşallah gelecek yıllar için de şimdiden yatırımlar yapılmaya başlanmıştır. Zira turizm tanıtım ve pazarlamayla büyüyebilir…



Sn. Hasan Taçoy, hava sıcaklıklarının artmaya başladığı bugünlerde dışarda çalışanlar için bir genelge yayınlayarak onları korumaya çalışmanızda fayda var… Bu arada kaçak çalışan sayısının kayıtlı çalışan sayısını katladığı söyleniyor. Doğruluk payı nedir?



Sn. Faiz Sucuoğlu, UBP Parti Başkanı olarak sizi daha fazla siyaset içinde görmemizi arzu ediyoruz. Ancak siz konuk sanatçı gibi sessiz bir şekilde sahneyi izliyorsunuz sanki…



Sn. Fehmi Oktay, deneyimli bir meteoroloji uzmanı olarak Avrupa’da görülen aşırı sıcaklıkların ülkemizde de görülme ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz?



Sn. Hüseyin Ekmekçi, Futbol Federasyonu olarak uzun bir aradan sonra başlattığınız Kadınlar Ligi’nde ilk haftada oluşan farklı skorlar sonrasında maç sonuçlarının sadece bir veya 0 şeklinde verilmesini kararlaştırmanız çok yerinde oldu. Kolay gelsin…



