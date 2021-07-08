Sn. Ersan Saner, herhalde yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını bugün Ersin beye sunacaksınız. Hayırlısı olsun diyelim.





Sn. Ünal Üstel, Güney’de kısıtlamalar devreye sokuluyor acaba ülkemizde de bu olacak mı? Zira buna ihtiyaç var gibi.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, çiftçiler TÜK’e verdikleri ürünlerin bedelini neden bir devlet bankasından almak yerine özel bankadan aldıklarını sorguluyorlar. Bizden iletmesi.





Sn. Kudret Özersay, dün siyasi kulislerde ülkeye gelen Sayın Fuat Oktay’ın UBP-HP hükümeti kurulması için devreye girdiği konuşuldu. Bunun doğruluk payı ne acaba?





Sn. Aytaç Karavezirler, Kulüpler Birliği olarak futbolcular ve diğer çalışanların aşılanması konusuna destek vermeniz çok yerinde. Umarız bir an önce herkes aşılanır.



Sn. Eralp Şerifoğlu, tecrübeli bir teknik direktör olarak, EURO 2020 Futbol Şampiyonası’nda şampiyon kim olur diyorsunuz?



