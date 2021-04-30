Mesajınız Var,

Sn. Ersin Tatar, Cenevre’de 3 gün süren görüşmeler sonucunda BM tarafından yapılan resmi görüşmeler için zemin oluşmadığı açıklamasıyla adaya döndünüz. Ancak KKTC’nin tanınması istencini dile getirerek bir ilki de gerçekleştirdiniz.





Sn. Ersan Saner, Cenevre dönüşünde hükümetinizi oldukça zor günler beklediği açık. Zira erken seçim için bir tarih belirlenmesi yanında, ekonomi ve turizm konularında da açılımlar olması gerek.





Sn. Ünal Üstel, oldukça tehlikeli olan Hindistan varyantının Türkiye’de görüldüğü açıklandı. Bu varyantın ülkemizde görülme ihtimaline karşı önlem almak şart.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’de daha buğday ve arpa hasatı başlamadı ancak fiyatlar belirlendi gibi. Ülkemizde nasıl bir fiyat politikası izlenecek çiftçiler tarafından merakla bekleniyor. Zira tohumluk için TÜK bir adım atmalı.



Sn. Kudret Özersay, Cenevre görüşmeleri konusunda yaptığınız açıklamaya bakıldığı zaman Türk tarafının önerilerinin ilk maddesi yanlış bir öneriydi. Sizce bu öneri bilinçli mi yapıldı?



Sn. Halil Kasım, Serdarlı Belediyesi olarak bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmek adına sosyal aktivite alanları yaratma çalışmalarınız takdir topluyor. Durmak yok yola devam diyoruz.

