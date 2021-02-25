Sn. Ersan Saner, Türkiye ile yapılacak olan 2021 yılı Mali protokolü konusunda umarız bir acı reçete uygulanmaz. Bu arada özellikle yerel yönetimler alt yapılar için düğmeye bastı. Hükümet de bu konuda hızlanmalı.





Sn. Ünal Üstel, Avrupa Birliği’nden KKTC’ye verilecek olan 75 bin adet hızlı test kiti ne oldu? Bu kitlerle ülke genelinde çok hızlı bir tarama yapılarak bizce temizlenme yapılabilir.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, kasapların et ithali talepleri yerinde ancak hayvancının da girdi maliyetlerine baktığımız zaman et fiyatlarının bu kadar yükselmesi doğal. Bu konuda devlet olarak bir çalışma yapmanız şart.





Sn. Koral Çağman, özel sektöre yapılacak olan 1500 TL’lik destek ödemeleri konusunda kimlere ödeme yapılacağı konusunda tam bir netlik yok. Bu ödemelere hangi sektörlerde çalışanlar başvurabilecek net olarak açıklanması gerek.



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nde uzun bir süreden beridir beklenen genel sekreterlik yarışı için nihayet tarih belirlendi. Bu yarış umarız partinizde daha da fazla gerilimi artırmaz.



Sn. Raif İlker Buran, sonbahar aylarının başında yapmış olduğunuz hava durumu ile ilgili değerlendirmeler neredeyse tutmuş durumunda. Bu arada önümüzdeki günler için en yakın yağmur ihtimali ne zaman?

