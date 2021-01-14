Sn. Ersin Tatar, keşke aşı konusunda çok fazla fevri ve milliyetçi duygularla hareket ve söylemlerde bulunmasanız. Zira korona virüse karşı aşının nereden gelirse gelsin ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız.





Sn. Ali Pilli, yine son günlerde kamuoyunu meşgul eden kapanma konusunda sizden net bir açıklama olmaması ekonomi çevrelerini huzursuz ediyor. Net açıklama yapmanızda fayda var.





Sn. Erhan Arıklı, Kıb-Tek’e akaryakıt temininde 100 ile 300 milyon TL civarında vurgun olduğunu düşündüğünüz için akaryakıt alım ihalesini iptal ettiğinizi açıkladınız. Umarız ilerleyen günlerde Teknecik Santrali akaryakıtsız kalmaz.





Sn. Fikri Ataoğlu, Güney Kıbrıs’ın Aya napa bölgesi Mayıs itibariyle turistlere kapılarını açmayı planlıyor. Acaba ülkemiz için turistlere kapıları açma ne zamana olur?





Sn. Turgay Deniz, bir tarafta siyasi istikrarsızlık diğer tarafta plansız programsız kapanma hazırlığı iş çevreleri başta olmak üzere halkı ekonomik olarak zora sokuyor değil mi? İnşallah kapanma konusu söylemden öteye gitmez.





Sn. Önder Sennaroğlu, isminiz Meclis Başkanlığı ile geçiyor. Bu onuru partilileriniz size layık görüyorsa bunun bir sebebi vardır herhalde. Hayırlısı olsun diyelim.

