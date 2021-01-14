banner583
banner590
Engelli olanlar esas engel olanlardır
Engelli olanlar esas engel olanlardır
127 0
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
22 0
 
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
27 0
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
51 0
Türkkan, sakalları kesmeyecek
Türkkan, sakalları kesmeyecek
366 0
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
451 0
Hentbolda final günü
Hentbolda final günü
17 0
banner529
banner570

Mesajınız Var

banner476

Mesajınız Var
banner601
Sn. Ersin Tatar, keşke aşı konusunda çok fazla fevri ve milliyetçi duygularla hareket ve söylemlerde bulunmasanız. Zira korona virüse karşı aşının nereden gelirse gelsin ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız.
 
 
Sn. Ali Pilli, yine son günlerde kamuoyunu meşgul eden kapanma konusunda sizden net bir açıklama olmaması ekonomi çevrelerini huzursuz ediyor. Net açıklama yapmanızda fayda var.
 
 
Sn. Erhan Arıklı, Kıb-Tek’e akaryakıt temininde 100 ile 300 milyon TL civarında vurgun olduğunu düşündüğünüz için akaryakıt alım ihalesini iptal ettiğinizi açıkladınız. Umarız ilerleyen günlerde Teknecik Santrali akaryakıtsız kalmaz.
 
 
Sn. Fikri Ataoğlu, Güney Kıbrıs’ın Aya napa bölgesi Mayıs itibariyle turistlere kapılarını açmayı planlıyor. Acaba ülkemiz için turistlere kapıları açma ne zamana olur?
 
 
Sn. Turgay Deniz, bir tarafta siyasi istikrarsızlık diğer tarafta plansız programsız kapanma hazırlığı iş çevreleri başta olmak üzere halkı ekonomik olarak zora sokuyor değil mi? İnşallah kapanma konusu söylemden öteye gitmez.
 
 
Sn. Önder Sennaroğlu, isminiz Meclis Başkanlığı ile geçiyor. Bu onuru partilileriniz size layık görüyorsa bunun bir sebebi vardır herhalde. Hayırlısı olsun diyelim.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.