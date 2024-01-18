Ayaklı Gazete’ye ulaşan doğa sever bazı vatandaşlarımız, ülkemizde Büyük Av Sezonu’nun sona ermesiyle birlikte başlayan İnce Av Sezonu’nun ikinci gününün de geride kaldığını ancak bazı avcıların tüm uyarılara rağmen çevreye zarar verdiğini iddia ederek, bu konuda bize gönderdikleri fotoğrafla sitem ettiler.

Doğayı koruyan avcılarımız olduğu kadar doğayı kirleten avcılarımızın da var olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Avcılarımız savunduğu vizyonu gereği doğaya zarar vermemelidir. Doğanın kanunlarına uymalı, saygı duymalı ve atıklarını doğaya zarar verecek ve olumsuz etkileyecek şekilde av mahalline bırakmamalıdır” dediler.

Özellikle plastik ve diğer zararlı atıkların kontrollü ve geri dönüştürülebilir şekilde atık sistemlerine boşaltılması gerektiğine vurgulayan vatandaşlarımız, “Avcı kardeşim boş fişekler cebinde kalsın. Böylece hem doğayı kirletmezsin, hem de geleceğini yok etme. Zaten boş fişekleri avlanma ruhsatını çıkaracağında götürdüğünde sana indirimde sağlanacaktır. Bunu bilmiyorsan öğren” diyerek mesaj verdiler.

