“Lefkoşa’dan Toros’ları görmeye az kaldı”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre gönüllüsü vatandaşlarımız, Beşparmak Dağları’na her baktıklarında içlerinin cız ettiğini dile getirerek, sitemlerini paylaştılar.

Beşparmak Dağları’nda tahribatın her geçen gün arttığını söyleyen vatandaşlarımız, özellikle Değirmenlik dağ yolu olarak bilinen bölgenin çok kötü bir durumda olduğunu kaydettiler. Bu bölgedeki dağın adeta ortadan kaybolmak üzere olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, “Biraz daha gayret ederlerse dağ kaybolacak ve deniz görünecek, hatta Lefkoşa’dan güzel açık bir günde Türkiye’nin Toros dağları görülecek” diyerek esprili bir yaklaşımda bulundular.

Vatandaşlar, kazılarak toprak alınan bu bölgelerin geçmişte sende şekilde kazılarak her kazılan alan kadar ağaç ekileceği belirtilmesine karşın bunun olmadığını sözlerine eklediler.