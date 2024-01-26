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Kara duman değil, ölüm bulutu

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Kara duman değil, ölüm bulutu
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, Çarşamba günü akşamüzeri araçlarıyla Lefkoşa’ya dönerken fotoğrafladıkları bir olayı bizlerle paylaşarak bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Vatandaşlarımız paylaştıkları fotoğraftaki dumanı uzaktan tuhaf bir buluta benzettiklerini ifade ederek yaklaşınca yangın dumanı bulutu olduğunu gördüklerini belirttiler.
“Bu ölüm bulutunun içinde, başta kanser yapıcı partiküller olmak üzere her türlü zehir var. Medeniyet, bir ülkede böyle ölüm bulutlarının olmamasıdır... Yuh!” diye tepkilerini dile getiren çevre dostu vatandaşlarımız, bu atıkları yakanları kınadılar.
Ülkemizde her gün bir yeni kanser vakası duyduklarını ifade eden vatandaşlarımız, defalarca gerek sosyal medyadan gerekse diğer medya araçlarından bu çıkan kara dumanların insan sağlığına zararları ile ilgili yayınlar yapılmasına karşın kimsenin tınlamadığını sözlerine eklediler.
 
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