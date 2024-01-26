Böyle duyarsızlık olmaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakin bazı duyarlı vatandaşlarımız, bazı kendini bilmezlerin göz göre göre çevreyi kirlettiklerini dile getirerek bizimle paylaştıkları fotoğraflarla sitemlerini dile getirdiler.

Mağusa sakini vatandaşlarımız fotoğrafta görülen yerin Deve Limanı bölgesinde Laguna'ya gelmeden eski askeri lojmanların karşısı olduğunu vurguladılar.

“Hani bazen deriz ya askersizleşsin, sivile verilsin. Mağusalı denize küs, bu küslük bitsin. Burası da o yerlerden biri. Oralara giriş sivile yasakken, daha temizdi en azından. Şimdi millet ice-box'unu da alıp, sandalyesini de koyup, yeyip içip atıp gidiyor böyle” diyen vatandaşlarımız bu duruma sert tepki gösterdiler.

Yetkililere seslenen duyarlı vatandaşlarımız “Bakamaycaksanız, temiz tutmayı sağlayamaycaksanız, bırakın kırk sene daha askerin elinde kalsın kardeşim” diyerek sözlerini tamamladılar.

