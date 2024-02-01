“İs kokusundan dışarı çıkılmıyor”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde hava sıcaklıklarının son zamanlarda düşmesi nedeniyle evlerde ısınmak için yakılan odun sobası veya şöminelerden dolayı adeta dışarıya çıkamaz olduklarını ifade ederek sıkıntılarını bizlerle paylaştılar.

Gerek odun sobalarından gerekse şöminelerden etrafa yayılan is kokularının kendilerini oldukça etkilediğini savunan vatandaşlarımız, “Etrafa yayılan is kokusu nedeniyle zaman zaman nefes alamaz oluyoruz. İnsanlara da yakmayın diyemeyiz. Zira elektrik ücretleri el yakıyor” dediler.

Odun sobası veya şöminelerde yakılanların sadece odun olmadığını iddia eden vatandaşlarımız “Sadece odun yakılmış olsa çıkan yanık kokusu bu kadar keskin ve boğazımızı tahriş etmez. Herhalde yakılanlar tahta kasa tarzı işlenmiş malzemelerdir” diyerek sitem ettiler.

Bu koku nedeniyle astım hastalarının da oldukça rahatsız olduğunu belirten vatandaşlarımız, yakılanlara dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

