Temmuz ayındayız ve 60 MW'lık santrallerden birisi birkaç aydır devre dışı. Yakıt teminini TPIC'e verecekler diye sonunda santralleri yakıtsız bıraktılar. Gecenin bir saati AKSA üretimini yarıya düşürüp santralleri bakıma alıyor! Başarılı bir yönetim bu olmasa gerek!

(Tuluy Kalyoncu)



Kıbrıs'ın kuzeyinde topu topu 3-4 tane geleneksel hasır sandalyeci kaldı. Bunlar 10'larca yıldır Kıbrıs kültürünün bir parçası olan bu hasır sandalyeleri üretiyorlar. Babalarından dedelerinden öğrendiler, kendileri devam ediyor. Pangea Cafe'de de bu tür sandalyelerden bulunsun istedik ve arayışa geçip bir sandalyeci ile iletişime geçtik. Siparişler için sürekli sandalyeciye gidip geliyordum. Sandalyeci sürekli şikayet edip duruyordu, işlerin iyi gitmediğine dair... İki yıl boyunca doğru düzgün sipariş alamadığından bahsediyordu. Ben de ona esasında bu tür sandalyelere talebin olduğunu ama kendisinin o talep edene ulaşamadığından, bunun için bazı çalışmaları yapması gerektiğini söyledim. Hem yüz yüze olarak, hem de sosyal medyada çalışma yapılmazsa, günümüzde ayakta kalmanın çok zor olduğunu, bunları mutlaka yapması gerektiğini söyledim. Bir arama yapıldığında sosyal medya ve google'da görünmez olduğunu, dolayısı ile kendisine ancak bir referans ile ulaşılabileceğini, bunun da yeterli talebin oluşması için yetmeyeceğini söyledim. Dün kendisini aradım ve bana bütün araç gereci satıp bu işi bırakacağını söyledi. Adamla yarım saat telefonda konuşup bırakmaması gerektiğini söyledim, bir şekilde ikna ettim. Ona bir şekilde destek olabileceğimi, üretimlerine talebi oluşturabileceğimizi söyleyip ikna ettim. Hayatında sandalye üretmekten başka bir iş yapmayan bu adam, son bir kez daha deneyecek. Ben de ona destek vereceğim.

(Barçın Gökbörü)



Binlerce ağaç yandı, onlarca müdür müsteşar danışman atandı, reel gelir daha da azaldı, gençlerimiz göç etmeye devam ediyor. 40 günün özeti...

(Göktürk Ötüken)





REFORM HA: "Belediyeler reformu" dediler, seçim için Kasım'ı öngördüler, Eylül'de seçim yasakları başlar ve Meclis tatilde!.. Reform nasıl ve ne zaman yapılacak?..

(Ahmet Tolgay)





Eve geliyorsun köye girerken korku filmi başlıyor.. Zifiri karanlık zira 3 gündür bu saatlerde elektrikler kesiliyor..arabayla garaja girdim in cin çift kale maç yapıyor aklıma da neler geliyor neler..evin ışığını açık bırakmıştım gündüz çıkarken karanlık eve girmeyim diye..sanki de dedim zifiri karanlık eve girmek isterim..etraf acayip sessiz karanlik.. noluyor bee..guzel bir düğündeydik keyifliydik de gerildim vallahi!!

(Bala Kayadelen)



Kolan hastanesi yöneticisi veya çalışanlarını koordine eden kimse bu işi yapamayacaksan istifa et!!!!! Hastanede ne bir doktor ne de bir hemşire var, antijen pcr örneklerini telefonlara bakan görevli 3 kişiye keyfine göre antijen yapar, keyfine göre benden bu kadar der önündeki 10 hastayı bırakıp telefonlara bakmaya devam eder!! Telefon bakan biri bu isin eğitimini alarak mi o insanlara antijen yaptı??? Kaç kişi pozitifken negatif sonuç alacak kolandan bugün bakalım! Koskoca hastanede 1 hemşire varmış sorarsanız!! Şikayet edecek derdini anlatacak bir kişi yok , kolan hastanesine açık çağrımdır gören duyan yöneticilerine iletsin!! Yapamıyorsanız yapmayın bu işi

(Hatice Birşen)



“DENİZLERİ KANALİZASYON OLARAK KULLANIYORLAR!”

İskele Girne’ye benzemesin dediğimiz günler maalesef geride kaldı!! Artık İskele’de de Girne’de olduğu gibi denize girecek kamusal alan bulmak neredeyse imkansız hale geldi.. Şu anda buna ek olarak altyapısız büyümenin ağır bedeli olan kanalizasyon sorunu ile de yüzleşmiş bulunuyoruz!!!

(Feriha Tel)



