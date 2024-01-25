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Hayvan çiftliklerinden gelen çirkef kokusu perişan etti

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Hayvan çiftliklerinden gelen çirkef kokusu perişan etti
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Bazı köylerimizden Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, geçmiş yıllara göre köylerinde hemen hemen hiçbir hayvancının hayvanlarını köy içinde beslemediğini ancak köy dışında olan mandıra ve ağıların yine de rahatsızlık verdiğini söyleyerek sitem ettiler.
Köylerin yaklaşık bir kilometre uzağına kurulan ağıl ve mandıra alanlarının yağmurlar sonrasında bugünlerde hayvancılar tarafından temizlenmeye çalışıldığını aktaran vatandaşlarımız, bu temizlik çalışmaları sırasında ve sonrasında rüzgarın esişi nedeniyle çirkef kokusundan adeta perişan olduklarını dile getirdiler.
Özellikle uzun süre ağıl veya mandıralarını temizlemeyen hayvancıların yaptıkları temizlik sırasında etrafa yayılan kokuların bayıltıcı şekilde kötü olduğunu aktaran köylü vatandaşlarımız, bu konuda hayvancıların uyarılması gerektiğini dile getirdiler.
 
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